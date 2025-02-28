Особливо ароматні синабони готуються так: блогерка поділилась крутим рецептом (ВІДЕО)

Рецепт ароматний коричних булочок

Якщо хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в кондитерську. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер поділимось рецептом смачних синабонів.

Як їх приготувати вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Рецепт простий, але надзвичайно крутий — булочки виходять ніжними, пухкими та особливо ароматними.

Інгредієнти:

Борошно — 500 г;

Цукор — 100 г;

Яйця — 2 шт;

Масло кімнатної температури — 60 г;

Дріжджі — 30 г;

Молоко — 200 мл;

Для начинки:

Масло кімнатної температури — 40 г;

Цукор — 150 г;

Кориця — 15 г.

Для глазурі:

Крем-сир — 180 г;

Цукрова пудра — 50-70 г;

Масло кімнатної температури — 50 г;

Вершки 33%- 60 мл.

Спосіб приготування:

Готуємо опару. Змішуємо тепле молоко, дріжджі, 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 2-3 столові ложки від маси борошна. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. Для тіста збиваємо вінчиком до однорідності яйця з цукром. Додаємо опару і починаємо просіювати борошно. Можна вимішувати руками або планетарним міксером. Додаємо мʼяке мало і вимішуємо ще 10-15 хвилин. Накриваємо тісто і ставимо в тепло до підйому в 2,5 рази. Потім витягнути тісто з усіх боків, покласти швом вниз, накрити і поставити знову в тепло на 45 хвилин. Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5-0,8 мм. Змастити пласт тіста маслом і посипати цукром, змішаним з корицею. Скрутити в щільний рулет і нарізати на рівні частини. Форму для випікання змастити маслом. Викласти синабони і знову залишити в теплі на 30 хвилин. Випікати при температурі 180 градусів 25-35 хвилин. Поки булочки печуться, змішати в сотейнику всі інгредієнти для глазурі і злегка підігріти. Гарячі синабони змастити глазурʼю.

Найсмачніші ці булочки гарячими — вони дуже ароматні та апетитні. Також ми розповідали, як приготувати французький яблучний пиріг.