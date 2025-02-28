Особливо ароматні синабони готуються так: блогерка поділилась крутим рецептом (ВІДЕО)
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Рецепт ароматний коричних булочок
Якщо хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в кондитерську. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер поділимось рецептом смачних синабонів.
Як їх приготувати вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Рецепт простий, але надзвичайно крутий — булочки виходять ніжними, пухкими та особливо ароматними.
Інгредієнти:
- Борошно — 500 г;
- Цукор — 100 г;
- Яйця — 2 шт;
- Масло кімнатної температури — 60 г;
- Дріжджі — 30 г;
- Молоко — 200 мл;
Для начинки:
- Масло кімнатної температури — 40 г;
- Цукор — 150 г;
- Кориця — 15 г.
Для глазурі:
- Крем-сир — 180 г;
- Цукрова пудра — 50-70 г;
- Масло кімнатної температури — 50 г;
- Вершки 33%- 60 мл.
Спосіб приготування:
- Готуємо опару. Змішуємо тепле молоко, дріжджі, 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 2-3 столові ложки від маси борошна.
- Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. Для тіста збиваємо вінчиком до однорідності яйця з цукром. Додаємо опару і починаємо просіювати борошно. Можна вимішувати руками або планетарним міксером.
- Додаємо мʼяке мало і вимішуємо ще 10-15 хвилин. Накриваємо тісто і ставимо в тепло до підйому в 2,5 рази.
- Потім витягнути тісто з усіх боків, покласти швом вниз, накрити і поставити знову в тепло на 45 хвилин. Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5-0,8 мм.
- Змастити пласт тіста маслом і посипати цукром, змішаним з корицею. Скрутити в щільний рулет і нарізати на рівні частини.
- Форму для випікання змастити маслом. Викласти синабони і знову залишити в теплі на 30 хвилин.
- Випікати при температурі 180 градусів 25-35 хвилин. Поки булочки печуться, змішати в сотейнику всі інгредієнти для глазурі і злегка підігріти. Гарячі синабони змастити глазурʼю.
Найсмачніші ці булочки гарячими — вони дуже ароматні та апетитні. Також ми розповідали, як приготувати французький яблучний пиріг.