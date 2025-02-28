Особливо ароматні синабони готуються так: блогерка поділилась крутим рецептом (ВІДЕО)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Автор
Як приготувати запашні булочки вдома
Як приготувати запашні булочки вдома. Фото Freepik

Рецепт ароматний коричних булочок

Якщо хочеться смачненького до чаю, не обов’язково бігти в кондитерську. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер поділимось рецептом смачних синабонів.

Як їх приготувати вдома, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Рецепт простий, але надзвичайно крутий — булочки виходять ніжними, пухкими та особливо ароматними.

Інгредієнти:

  • Борошно — 500 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Яйця — 2 шт;
  • Масло кімнатної температури — 60 г;
  • Дріжджі — 30 г;
  • Молоко — 200 мл;

Для начинки:

  • Масло кімнатної температури — 40 г;
  • Цукор — 150 г;
  • Кориця — 15 г.

Для глазурі:

  • Крем-сир — 180 г;
  • Цукрова пудра — 50-70 г;
  • Масло кімнатної температури — 50 г;
  • Вершки 33%- 60 мл.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо опару. Змішуємо тепле молоко, дріжджі, 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 2-3 столові ложки від маси борошна.
  2. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. Для тіста збиваємо вінчиком до однорідності яйця з цукром. Додаємо опару і починаємо просіювати борошно. Можна вимішувати руками або планетарним міксером.
  3. Додаємо мʼяке мало і вимішуємо ще 10-15 хвилин. Накриваємо тісто і ставимо в тепло до підйому в 2,5 рази.
  4. Потім витягнути тісто з усіх боків, покласти швом вниз, накрити і поставити знову в тепло на 45 хвилин. Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5-0,8 мм.
  5. Змастити пласт тіста маслом і посипати цукром, змішаним з корицею. Скрутити в щільний рулет і нарізати на рівні частини.
  6. Форму для випікання змастити маслом. Викласти синабони і знову залишити в теплі на 30 хвилин.
  7. Випікати при температурі 180 градусів 25-35 хвилин. Поки булочки печуться, змішати в сотейнику всі інгредієнти для глазурі і злегка підігріти. Гарячі синабони змастити глазурʼю.

Найсмачніші ці булочки гарячими — вони дуже ароматні та апетитні. Також ми розповідали, як приготувати французький яблучний пиріг.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Випічка #синабони