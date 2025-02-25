Ці пончики виходять ніжні, як хмаринка: найсмачніший рецепт на Масляну (відео)

Як приготувати смачні та пишні сирні пончики

Масляна, Колодій або сиропусний тиждень — це 7 днів перед початком Великого посту, коли віряни їдять багато страв з кисломолочного сиру та інших молочних продуктів. Ми розповідали, як приготувати апетитні палюшки. Тепер ділимось рецептом чудових сирних пончиків.

Вони виходять надзвичайно смачні та пишні, тісто після смаження залишається ніжним, як хмаринка. А приготування надзвичайно просте. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачна хата".

Інгредієнти:

Борошно — 450 г

Кисломолочний сир — 500 г

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 16 г

Сіль — дрібка

Яйця — 3 шт.

Сметана — 50 г

Сода — 1,5 ч. л.+ оцет

Спирт — 1 ст. л.

Олія для смаження

Цукрова пудра

Спосіб приготування:

Просіяне борошно змішуємо з кисломолочним сиром. Додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Вбиваємо яйця, додаємо сметану. Соду гасимо оцтом і теж додаємо. Вливаємо спирт і швидко замішуємо м’яке і липке тісто. Припилюємо його борошном та розкочуємо у пласт товщиною 1,5 сантиметра. Склянкою вирізаємо кружальця. Потім беремо кільце меншого діаметру (наприклад, кришечку від пляшки), і робимо дірочки всередині кожної заготовки. Обрізки знову з’єднуємо та розкочуємо. В сковороду наливаємо олії на кілька сантиметрів. Смажимо пончики з обох боків на середньому вогні.

Готові пончики викладаємо на паперові серветки. Обсипаємо їх цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачні вареники.