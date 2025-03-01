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Вінегрет і поруч не стояв: цей буряковий салат з чотирьох інгредієнтів вам точно сподобається

Автор
Марія Швець
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Автор
Свіжий, яскравий, хрумкий, без майонезу
Свіжий, яскравий, хрумкий, без майонезу. Фото instagram.com

Салат виходить дуже смачним та корисним

Буряк – це справжній кулінарний скарб, з якого готують безліч смачних страв. Його додають у ситний борщ, роблять із нього класичну "Шубу" або ж використовують для корисних салатів.

Поєднання буряка з гранатом – це не лише красиво, а й надзвичайно смачно. Солодкуватий буряк гармонійно доповнюється соковитою кислинкою гранатових зерен, створюючи яскравий і збалансований смак. Такий салат не лише тішить око, а й заряджає вітамінами, тому чудово підходить як для святкового столу, так і для легкого перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana__diyetoloh".

Як приготувати салат з буряка з гранатом

Інгредієнти:

  • буряк відварений або запечений у духовці — 1 шт.;
  • петрушка (пучок)
  • гранат — 1 шт.;
  • сік лимона, оливкова олія, сіль морська

Спосіб приготування:

1.Буряк нарізати шматочками.

2.Гранат почистити, зерна додати до буряка.

3.Нарізати зелень.

4.Змішати все, додати олію, сік лимона, сіль та перемішати.

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#Буряк #Салат #Готуємо вдома