Вінегрет і поруч не стояв: цей буряковий салат з чотирьох інгредієнтів вам точно сподобається

Салат виходить дуже смачним та корисним

Буряк – це справжній кулінарний скарб, з якого готують безліч смачних страв. Його додають у ситний борщ, роблять із нього класичну "Шубу" або ж використовують для корисних салатів.

Поєднання буряка з гранатом – це не лише красиво, а й надзвичайно смачно. Солодкуватий буряк гармонійно доповнюється соковитою кислинкою гранатових зерен, створюючи яскравий і збалансований смак. Такий салат не лише тішить око, а й заряджає вітамінами, тому чудово підходить як для святкового столу, так і для легкого перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana__diyetoloh".

Як приготувати салат з буряка з гранатом

Інгредієнти:

буряк відварений або запечений у духовці — 1 шт.;

петрушка (пучок)

гранат — 1 шт.;

сік лимона, оливкова олія, сіль морська

Спосіб приготування:

1.Буряк нарізати шматочками.

2.Гранат почистити, зерна додати до буряка.

3.Нарізати зелень.

4.Змішати все, додати олію, сік лимона, сіль та перемішати.