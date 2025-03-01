Вінегрет і поруч не стояв: цей буряковий салат з чотирьох інгредієнтів вам точно сподобається
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Салат виходить дуже смачним та корисним
Буряк – це справжній кулінарний скарб, з якого готують безліч смачних страв. Його додають у ситний борщ, роблять із нього класичну "Шубу" або ж використовують для корисних салатів.
Поєднання буряка з гранатом – це не лише красиво, а й надзвичайно смачно. Солодкуватий буряк гармонійно доповнюється соковитою кислинкою гранатових зерен, створюючи яскравий і збалансований смак. Такий салат не лише тішить око, а й заряджає вітамінами, тому чудово підходить як для святкового столу, так і для легкого перекусу. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana__diyetoloh".
Як приготувати салат з буряка з гранатом
Інгредієнти:
- буряк відварений або запечений у духовці — 1 шт.;
- петрушка (пучок)
- гранат — 1 шт.;
- сік лимона, оливкова олія, сіль морська
Спосіб приготування:
1.Буряк нарізати шматочками.
2.Гранат почистити, зерна додати до буряка.
3.Нарізати зелень.
4.Змішати все, додати олію, сік лимона, сіль та перемішати.