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Винегрет и рядом не стоял: этот свекольный салат из четырех ингредиентов вам точно понравится

Автор
Мария Швец
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Автор
Свежий, яркий, хрустящий, без майонеза
Свежий, яркий, хрустящий, без майонеза. Фото instagram.com

Салат получается очень вкусным и полезным

Свекла – это настоящее кулинарное сокровище, из которого готовят множество вкусных блюд. Его добавляют в сытный борщ, делают из него классическую "Шубу" или же используют для полезных салатов.

Сочетание свеклы с гранатом – это не только красиво, но и очень вкусно. Сладковатая свекла гармонично дополняется сочной кислинкой гранатовых зерен, создавая яркий и сбалансированный вкус. Такой салат не только радует глаз, но и заряжает витаминами, потому отлично подходит как для праздничного стола, так и для легкого перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице"oksana__diyetoloh".

Как приготовить салат из свеклы с гранатом

Ингредиенты:

  • свекла отварная или запеченная в духовке — 1 шт.;
  • петрушка (пучок)
  • гранат — 1 шт.;
  • сок лимона, оливковое масло, соль морская

Способ приготовления:

1.Свеклу нарезать кусочками.

2.Гранат почистить, зерна добавить к свекле.

3.Нарезать зелень.

4.Смешать все, добавить масло, сок лимона, соль и перемешать.

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#Свекла #Салат #Готовим дома