Винегрет и рядом не стоял: этот свекольный салат из четырех ингредиентов вам точно понравится
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Салат получается очень вкусным и полезным
Свекла – это настоящее кулинарное сокровище, из которого готовят множество вкусных блюд. Его добавляют в сытный борщ, делают из него классическую "Шубу" или же используют для полезных салатов.
Сочетание свеклы с гранатом – это не только красиво, но и очень вкусно. Сладковатая свекла гармонично дополняется сочной кислинкой гранатовых зерен, создавая яркий и сбалансированный вкус. Такой салат не только радует глаз, но и заряжает витаминами, потому отлично подходит как для праздничного стола, так и для легкого перекуса. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице"oksana__diyetoloh".
Как приготовить салат из свеклы с гранатом
Ингредиенты:
- свекла отварная или запеченная в духовке — 1 шт.;
- петрушка (пучок)
- гранат — 1 шт.;
- сок лимона, оливковое масло, соль морская
Способ приготовления:
1.Свеклу нарезать кусочками.
2.Гранат почистить, зерна добавить к свекле.
3.Нарезать зелень.
4.Смешать все, добавить масло, сок лимона, соль и перемешать.