Ефектний, вологий, ароматний: цей апельсиновий кекс точно сподобається близьким

Випічка виходить вологою, але ніжною при цьому

Апельсин – це універсальний фрукт, який використовується не тільки в десертах, а й у солоних стравах. Його соковита кислинка чудово поєднується з м’ясом, рибою та навіть субпродуктами. Наприклад, салат із печінкою та апельсином – це вдалий баланс ніжності та свіжості.

Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати апельсинову випічку – ароматний морквяно-апельсиновий пиріг. Ніжне тісто, приємна цитрусова нотка та природна солодкість моркви роблять його особливо смачним. Цей пиріг виходить м’яким, вологим і яскравим не тільки за смаком, а й на вигляд. Ідеальний варіант для сімейного чаювання чи затишного сніданку! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".

Як приготувати морквяно-апельсиновий кекс

Інгредієнти:

морква – 200 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

яйця – 200 г;

олія – 100 мл;

цукор – 250 г;

сметана 20% — 100 г;

борошно – 220 г;

розпушувач – 5 г;

кориця – 2 г;

волоські горіхи – 100 г;

Інгредієнти для вершкового крему:

вершковий сир – 200 г;

вершки 30-35% — 100 мл;

цукрова пудра – 40 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Спосіб приготування:

1.Для приготування тіста потрібно змішати яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, та олію.

2.Додати борошно з розпушувачем і корицею.

3.Додати натерту моркву та смажені волоські горіхи.

4.Покласти тісто у форму для кексів, заповнивши її на 2/3.

5.Випікати у заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці близько 40-50 хв.

6.Для приготування крему збити міксером вершковий сир з цукровою пудрою та апельсиновою цедрою. Збити вершки окремо.

7.Змішати обидві маси та ще трохи збити.

8.За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" викласти крем на охолоджений кекс.