Ефектний, вологий, ароматний: цей апельсиновий кекс точно сподобається близьким
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Випічка виходить вологою, але ніжною при цьому
Апельсин – це універсальний фрукт, який використовується не тільки в десертах, а й у солоних стравах. Його соковита кислинка чудово поєднується з м’ясом, рибою та навіть субпродуктами. Наприклад, салат із печінкою та апельсином – це вдалий баланс ніжності та свіжості.
Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати апельсинову випічку – ароматний морквяно-апельсиновий пиріг. Ніжне тісто, приємна цитрусова нотка та природна солодкість моркви роблять його особливо смачним. Цей пиріг виходить м’яким, вологим і яскравим не тільки за смаком, а й на вигляд. Ідеальний варіант для сімейного чаювання чи затишного сніданку! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "lizaglinskaya".
Як приготувати морквяно-апельсиновий кекс
Інгредієнти:
- морква – 200 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- яйця – 200 г;
- олія – 100 мл;
- цукор – 250 г;
- сметана 20% — 100 г;
- борошно – 220 г;
- розпушувач – 5 г;
- кориця – 2 г;
- волоські горіхи – 100 г;
Інгредієнти для вершкового крему:
- вершковий сир – 200 г;
- вершки 30-35% — 100 мл;
- цукрова пудра – 40 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Спосіб приготування:
1.Для приготування тіста потрібно змішати яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, та олію.
2.Додати борошно з розпушувачем і корицею.
3.Додати натерту моркву та смажені волоські горіхи.
4.Покласти тісто у форму для кексів, заповнивши її на 2/3.
5.Випікати у заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці близько 40-50 хв.
6.Для приготування крему збити міксером вершковий сир з цукровою пудрою та апельсиновою цедрою. Збити вершки окремо.
7.Змішати обидві маси та ще трохи збити.
8.За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" викласти крем на охолоджений кекс.