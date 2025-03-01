Эффектный, влажный, ароматный: этот апельсиновый кекс точно понравится близким

Выпечка получается влажной, но нежной при этом

Апельсин – это универсальный фрукт, используемый не только в десертах, но и в соленых блюдах. Его сочная кислинка отлично сочетается с мясом, рыбой и даже субпродуктами. К примеру, салат с печенью и апельсином – это удачный баланс нежности и свежести.

Однако сегодня мы предлагаем приготовить апельсиновую выпечку – ароматный морковно-апельсиновый пирог. Нежное тесто, приятная цитрусовая нотка и природная сладость моркови делают его особенно вкусным. Этот пирог получается мягким, влажным и ярким не только по вкусу, но и по внешнему виду. Идеальный вариант для семейного чаепития или уютного завтрака! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Как приготовить морковно-апельсиновый кекс

Ингредиенты:

морковь – 200 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

яйца – 200 г;

масло – 100 мл;

сахар – 250 г;

сметана 20% — 100 г;

мука – 220 г;

разрыхлитель – 5 г;

корица – 2 г;

грецкие орехи – 100 г;

Ингредиенты для сливочного крема:

сливочный сыр – 200 г;

сливки 30-35% — 100 мл;

сахарная пудра – 40 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Способ приготовления:

1.Для приготовления теста нужно смешать яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану и масло.

2.Добавить муку с разрыхлителем и корицей.

3.Добавить натертую морковь и жареные грецкие орехи.

4.Положить тесто в форму для кексов, заполнив его на 2/3.

5.Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40-50 мин.

6.Для приготовления крема взбить миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой. Взбить сливки по отдельности.

7.Смешать обе массы и еще немного взбить.

8. С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" выложить крем на охлажденный кекс.