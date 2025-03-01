Эффектный, влажный, ароматный: этот апельсиновый кекс точно понравится близким
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Выпечка получается влажной, но нежной при этом
Апельсин – это универсальный фрукт, используемый не только в десертах, но и в соленых блюдах. Его сочная кислинка отлично сочетается с мясом, рыбой и даже субпродуктами. К примеру, салат с печенью и апельсином – это удачный баланс нежности и свежести.
Однако сегодня мы предлагаем приготовить апельсиновую выпечку – ароматный морковно-апельсиновый пирог. Нежное тесто, приятная цитрусовая нотка и природная сладость моркови делают его особенно вкусным. Этот пирог получается мягким, влажным и ярким не только по вкусу, но и по внешнему виду. Идеальный вариант для семейного чаепития или уютного завтрака! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Как приготовить морковно-апельсиновый кекс
Ингредиенты:
- морковь – 200 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- яйца – 200 г;
- масло – 100 мл;
- сахар – 250 г;
- сметана 20% — 100 г;
- мука – 220 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- корица – 2 г;
- грецкие орехи – 100 г;
Ингредиенты для сливочного крема:
- сливочный сыр – 200 г;
- сливки 30-35% — 100 мл;
- сахарная пудра – 40 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Способ приготовления:
1.Для приготовления теста нужно смешать яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану и масло.
2.Добавить муку с разрыхлителем и корицей.
3.Добавить натертую морковь и жареные грецкие орехи.
4.Положить тесто в форму для кексов, заполнив его на 2/3.
5.Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке около 40-50 мин.
6.Для приготовления крема взбить миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой. Взбить сливки по отдельности.
7.Смешать обе массы и еще немного взбить.
8. С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" выложить крем на охлажденный кекс.