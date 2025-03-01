Найсмачніший "Наполеон" без випічки: рецепт, який заощадить ваш час (відео)

Десерт без випічки, який не поступається класиці

Нашвидкуруч можна приготувати безліч смачних десертів, таких як "Шарлотка", запіканка для лінивих або ж шоколадні кекси. Якщо ж час дозволяє господині нерідко готують смачний та ситний торт "Наполеон", з яким, утім, доведеться пововтузитися.

Сьогодні ми хочемо запропонувати лінивий варіант цієї випічки, яку ви приготуєте всього за 30 хвилин. А рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Улюблені домашні страви".

Як приготувати "Наполеон" у склянці

Інгредієнти:

печиво "Вушка" — 200 г;

Заварний крем:

молоко — 500 мл;

яйце — 1 шт.;

цукор — 120 г;

борошно — 50 г, (2 ст. л);

ванільний цукор — 8 г;

вершкове масло — 100 г;

Спосіб приготування:

1.Молоко влити у каструлю, поставити на вогонь.

2.Яйця збити з цукром та ванільним цукром.

3.Додати борошно, перемішати до однорідності.

4.Додати цю густу суміш до молока, що майже закипіло.

5.Постійно перемішувати та зменшити вогонь до нижче середнього.

6.Коли крем починає булькати зменшити вогонь до мінімального та ще проварити пів хвилини постійно перемішуючи.

7.Додати вершкове масло, перемішати та залишити охолоджуватися.

8.Печиво подрібнити за допомогою качалки.

9.У склянку викласти одну столову ложку крему, потім ложку крихти.

10.Повторити ці кроки, допоки не закінчаться продукти.

11.Залишити десерт на годину та можна куштувати.

Раніше ми писали, на чому приготувати тісто, щоб оладки вийшли пухкими. Ви приготуєте цей ароматний сніданок нашвидкуруч.