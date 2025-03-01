Вкуснейший "Наполеон" без выпечки: рецепт, который сэкономит ваше время (видео)

Десерт без выпечки, который не уступает классике

На скорую руку можно приготовить множество вкусных десертов, таких как "Шарлотка", запеканка для ленивых или шоколадные кексы. Если время позволяет хозяйке нередко готовят вкусный и сытный торт "Наполеон", с которым, впрочем, придется повозиться.

Сегодня мы хотим предложить ленивый вариант этой выпечки, которую вы приготовите всего за 30 минут. А рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Любимые домашние блюда".

Как приготовить "Наполеон" в стакане

Ингредиенты:

печенье "Ушки" — 200 г;

Заварной крем:

молоко – 500 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 50 г, (2 ст. л);

ванильный сахар — 8 г;

сливочное масло — 100 г;

Способ приготовления:

1.Молоко влить в кастрюлю, поставить на огонь.

2.Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром.

3.Добавить муку, перемешать до однородности.

4.Добавить эту густую смесь в молоко, которое почти закипело.

5.Постоянно перемешивать и убавить огонь до ниже среднего.

6.Когда крем начинает булькать убавить огонь до минимального и еще проварить пол минуты постоянно перемешивая.

7.Добавить сливочное масло, перемешать и оставить охлаждаться.

8. Печко измельчить с помощью скалки.

9.В стакан выложить одну столовую ложку крема, затем ложку крошки.

10.Повторить эти шаги, пока не закончатся продукты.

11.Оставить десерт в час и можно пробовать.

Раньше мы писали, на чем приготовить тесто, чтобы оладьи получились рыхлыми. Вы приготовите этот ароматный завтрак на скорую руку.