Ситно, швидко, просто: лінивий рецепт хачапурі (відео)
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Рецепт смачної страви для зайнятих
Сучасні кулінари цінують прості та швидкі рецепти. Часто буває, що навіть на смажену картоплю з грибами часу немає. Якщо це про вас, зверніть увагу на наступний рецепт — він стане вам у пригоді.
На кулінарному ютуб-каналі "Прості рецепти з Юлією Шевчук" розповіли, як приготувати ліниві хачапурі. Навіть духовку вмикати не доведеться, адже все можна приготувати просто на сковороді. На цей рецепт ви потратите 10 хвилин.
Інгредієнти:
- Кріп — 10 г
- Петрушка — 10 г
- Зелена цибуля — 10 г
- Яйця — 1 шт.
- Кефір — 300 мл.
- Твердий сир — 100 г
- Сіль, перець — до смаку
- Сода — 0,5 ч. ложки
- Борошно — 100 г
Спосіб приготування:
- Натираємо сир на дрібній терці. Зелень кришимо і змішуємо з сиром.
- У глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо сіль та перець. Вливаємо кефір кімнатної температури. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо борошно та соду і знову вимішуємо. Всипаємо сир з зеленню.
- Викладаємо частину тіста на розігріту пательню, можна змастити її олією. Накриваємо кришкою, смажимо на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Перевертаємо та досмажуємо.
Гарячі хачапурі можна змастити невеликим шматочком вершкового масла. Також ми розповідали, як можна дуже смачно запекти сало.