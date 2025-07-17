Сытно, быстро, просто: ленивый рецепт хачапури (видео)
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Рецепт вкусного блюда для занятых
Современные кулинары ценят простые и быстрые рецепты. Часто бывает, что даже на жареный картофель с грибами времени нет. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт – он пригодится вам.
На кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты с Юлией Шевчук" рассказали, как приготовить ленивые хачапури. Даже духовку включать не придется, ведь все можно приготовить прямо на сковороде. На этот рецепт вы потратите 10 минут.
Ингредиенты:
- Укроп — 10 г
- Петрушка — 10 г
- Зеленый лук — 10 г
- Яйца – 1 шт.
- Кефир – 300 мл.
- Твердый сыр — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
- Сода – 0,5 ч. ложки
- Мука — 100 г
Способ приготовления:
- Натираем сыр на мелкой терке. Зелень крошим и смешиваем с творогом.
- В глубокую емкость разбиваем одно яйцо, добавляем соль и перец. Вливаем кефир комнатной температуры. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем муку и соду и снова вымешиваем. Всыпаем творог с зеленью.
- Выкладываем часть теста на разогретую сковороду, можно смазать ее растительным маслом. Накрываем крышкой, жарим на среднем огне примерно 5 минут. Переворачиваем и дожариваем.
Горячие хачапури можно смазать небольшим кусочком сливочного масла. Также мы рассказывали, как можно вкуснее запечь сало.