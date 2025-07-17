Сытно, быстро, просто: ленивый рецепт хачапури (видео)

Рецепт вкусного блюда для занятых

Современные кулинары ценят простые и быстрые рецепты. Часто бывает, что даже на жареный картофель с грибами времени нет. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт – он пригодится вам.

На кулинарном ютуб-канале "Простые рецепты с Юлией Шевчук" рассказали, как приготовить ленивые хачапури. Даже духовку включать не придется, ведь все можно приготовить прямо на сковороде. На этот рецепт вы потратите 10 минут.

Ингредиенты:

Укроп — 10 г

Петрушка — 10 г

Зеленый лук — 10 г

Яйца – 1 шт.

Кефир – 300 мл.

Твердый сыр — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Сода – 0,5 ч. ложки

Мука — 100 г

Способ приготовления:

Натираем сыр на мелкой терке. Зелень крошим и смешиваем с творогом. В глубокую емкость разбиваем одно яйцо, добавляем соль и перец. Вливаем кефир комнатной температуры. Тщательно перемешиваем. Добавляем муку и соду и снова вымешиваем. Всыпаем творог с зеленью. Выкладываем часть теста на разогретую сковороду, можно смазать ее растительным маслом. Накрываем крышкой, жарим на среднем огне примерно 5 минут. Переворачиваем и дожариваем.

Горячие хачапури можно смазать небольшим кусочком сливочного масла. Также мы рассказывали, как можно вкуснее запечь сало.