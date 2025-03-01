Квашена капуста, яка підкорить усіх: простий трюк з одним інгредієнтом (відео)

Простий спосіб зробити квашену капусту ще смачнішою

Як правило, після збору урожаю восени господині починають мізкувати над заготівлею на зиму. Так, дехто готує айвар, інші закривають баклажани по-грузинськи, а ми сьогодні пропонуємо згадати про смачну та хрумку квашену капусту.

Ця страва багата на різноманітні вітаміни та мікроелементи, при цьому готується вона не так важко, як може здатися на перший погляд. І якщо класичні рецепти вже набридли, можна приготувати ще смачнішу квашену капусту, додавши до неї мед, інформують на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати квашену капусту з медом

Інгредієнти:

капуста;

морква;

на 1 л води — 1,5 ложки солі;

мед — 1,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Зварити розсіл, розчинивши у воді сіль та довівши рідину до кипіння.

2.Охолодити розсіл до теплого.

3.Додати мед та розмішати до розчинення, залишити до повного охолодження.

4.Капусту нашаткувати та, за бажанням, додати моркви.

5.Щільно утрамбувати овочі в банки.

6.Залити розсолом та залишити на кухні на 2-3 доби.

7.Чим вища температура повітря — тим швидше закваситься капуста.

8.Періодично потрібно випускати гази з капусти — зручно це робити дерев'яною шпажкою.

9.Готову капусту поставити у холодильник.

Раніше ми писали, як приготувати м'ятну олію вдома. Її можна додавати до випічки або ж поливати салати.