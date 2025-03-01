Квашеная капуста, которая покорит всех: простой трюк с одним ингредиентом (видео)
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Простой способ сделать квашеную капусту еще вкуснее
Как правило, после сбора урожая осенью хозяйки начинают думать над заготовкой на зиму. Так, некоторые готовят айвар, другие закрывают баклажаны по-грузински, а мы сегодня предлагаем вспомнить о вкусной и хрустящей квашеной капусте.
Это блюдо богато разнообразными витаминами и микроэлементами, при этом готовится оно не так трудно, как может показаться на первый взгляд. И если классические рецепты уже надоели, можно приготовить более вкусную квашеную капусту, добавив к ней мед, информируют на Instagram-странице "_tanyushina_".
Как приготовить квашеную капусту с медом
Ингредиенты:
- капуста;
- морковь;
- на 1 л воды – 1,5 ложки соли;
- мед – 1,5 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Сварить рассол, растворив в воде соль и доведя жидкость до кипения.
2.Охладить рассол до теплого.
3.Добавить мед и размешать до растворения, оставить до полного охлаждения.
4.Капусту нашинковать и, по желанию, добавить моркови.
5.Плотно утрамбовать овощи в банки.
6.Залить рассолом и оставить на кухне на 2-3 суток.
7.Чем выше температура воздуха – тем быстрее заквасится капуста.
8.Периодически нужно выпускать газы из капусты – удобно это делать деревянной шпажкой.
9.Готовую капусту поставить в холодильник.
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