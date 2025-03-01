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Квашеная капуста, которая покорит всех: простой трюк с одним ингредиентом (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Справится даже новичок
Справится даже новичок. Фото ru.freepik.com

Простой способ сделать квашеную капусту еще вкуснее

Как правило, после сбора урожая осенью хозяйки начинают думать над заготовкой на зиму. Так, некоторые готовят айвар, другие закрывают баклажаны по-грузински, а мы сегодня предлагаем вспомнить о вкусной и хрустящей квашеной капусте.

Это блюдо богато разнообразными витаминами и микроэлементами, при этом готовится оно не так трудно, как может показаться на первый взгляд. И если классические рецепты уже надоели, можно приготовить более вкусную квашеную капусту, добавив к ней мед, информируют на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить квашеную капусту с медом

Ингредиенты:

  • капуста;
  • морковь;
  • на 1 л воды – 1,5 ложки соли;
  • мед – 1,5 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Сварить рассол, растворив в воде соль и доведя жидкость до кипения.

2.Охладить рассол до теплого.

3.Добавить мед и размешать до растворения, оставить до полного охлаждения.

4.Капусту нашинковать и, по желанию, добавить моркови.

5.Плотно утрамбовать овощи в банки.

6.Залить рассолом и оставить на кухне на 2-3 суток.

7.Чем выше температура воздуха – тем быстрее заквасится капуста.

8.Периодически нужно выпускать газы из капусты – удобно это делать деревянной шпажкой.

9.Готовую капусту поставить в холодильник.

Раньше мы писали, как приготовить мятное масло дома. Его можно добавлять к выпечке или поливать салаты.

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#Мед #Квашеная капуста #Готовим дома