Улюблена класика без зайвого клопоту: ці голубці сподобаються вашим близьким (відео)
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Рецепт простих у приготуванні голубців
Якщо вам хочеться ситної та домашньої страви, але немає часу довго стояти на кухні, спробуйте приготувати ліниві голубці. Вони виходять не гірше класичних голубців, проте готуються набагато простіше. Ніжний фарш, ароматна капуста, соковита морква та пікантний томатний соус створюють ідеальне поєднання. Достатньо сформувати кульки, залити соусом – і нехай духовка зробить усе за вас.
Швидким способом приготування голубців поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк.
Інгредієнти:
- рис — 1/2 склянки;
- фарш — 400 г;
- капуста — 400 г;
- яйце — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- соус томатний з базиліком.
Етапи приготування:
- Капусту, моркву та цибульку просмажуємо. Тим часом варимо рис до напівготовності, даємо охолонути.
- Змішуємо рис, фарш, капусту, моркву з цибулею, сіль, перець, додаємо 1 яйце, приправу до голубців за бажанням.
- Вимішуємо і формуємо кульки, складаємо в форму, заливає томатним соусом (води додавати не потрібно).
- Ставимо випікатися при температурі 180 градусів — 1 годину. За 10 хв до готовності посипаємо сиром.