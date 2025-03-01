Улюблена класика без зайвого клопоту: ці голубці сподобаються вашим близьким (відео)

Рецепт простих у приготуванні голубців

Якщо вам хочеться ситної та домашньої страви, але немає часу довго стояти на кухні, спробуйте приготувати ліниві голубці. Вони виходять не гірше класичних голубців, проте готуються набагато простіше. Ніжний фарш, ароматна капуста, соковита морква та пікантний томатний соус створюють ідеальне поєднання. Достатньо сформувати кульки, залити соусом – і нехай духовка зробить усе за вас.

Швидким способом приготування голубців поділилась кулінарна блогерка Альона Карпюк.

Інгредієнти:

рис — 1/2 склянки;

фарш — 400 г;

капуста — 400 г;

яйце — 1 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

соус томатний з базиліком.

Етапи приготування: