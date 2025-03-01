Любимая классика без лишних хлопот: эти голубцы понравятся вашим близким (видео)

Рецепт простых в приготовлении голубцов

Если вам хочется сытного и домашнего блюда, но нет времени долго стоять на кухне, попробуйте приготовить ленивые голубцы. Они получаются не хуже классических голубцов, но готовятся гораздо проще. Нежный фарш, ароматная капуста, сочная морковь и пикантный томатный соус создают идеальное сочетание. Достаточно сформировать шарики, залить соусом – и пусть духовка сделает все за вас.

Быстрым способом приготовления голубцов поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Ингредиенты:

рис — 1/2 стакана;

фарш — 400 г;

капуста — 400 г;

яйцо — 1 шт;

морковь — 1 шт;

лук – 1 шт;

соус томатный с базиликом.

Этапы приготовления: