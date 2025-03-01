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Любимая классика без лишних хлопот: эти голубцы понравятся вашим близким (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. Фото ukr.media

Рецепт простых в приготовлении голубцов

Если вам хочется сытного и домашнего блюда, но нет времени долго стоять на кухне, попробуйте приготовить ленивые голубцы. Они получаются не хуже классических голубцов, но готовятся гораздо проще. Нежный фарш, ароматная капуста, сочная морковь и пикантный томатный соус создают идеальное сочетание. Достаточно сформировать шарики, залить соусом – и пусть духовка сделает все за вас.

Быстрым способом приготовления голубцов поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Ингредиенты:

  • рис — 1/2 стакана;
  • фарш — 400 г;
  • капуста — 400 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • лук – 1 шт;
  • соус томатный с базиликом.

Этапы приготовления:

  1. Капусту, морковь и лук прожариваем. Тем временем варим рис до полуготовности, даем остыть.
  2. Смешиваем рис, фарш, капусту, морковь с луком, соль, перец, добавляем 1 яйцо, приправу к голубцам по желанию.
  3. Вымешиваем и формируем шарики, складываем в форму, заливаем томатным соусом (воды добавлять не нужно).
  4. Ставим выпекаться при температуре 180 градусов – 1 час. За 10 мин до готовности посыпаем сыром.