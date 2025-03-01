Любимая классика без лишних хлопот: эти голубцы понравятся вашим близким (видео)
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Рецепт простых в приготовлении голубцов
Если вам хочется сытного и домашнего блюда, но нет времени долго стоять на кухне, попробуйте приготовить ленивые голубцы. Они получаются не хуже классических голубцов, но готовятся гораздо проще. Нежный фарш, ароматная капуста, сочная морковь и пикантный томатный соус создают идеальное сочетание. Достаточно сформировать шарики, залить соусом – и пусть духовка сделает все за вас.
Быстрым способом приготовления голубцов поделилась кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Ингредиенты:
- рис — 1/2 стакана;
- фарш — 400 г;
- капуста — 400 г;
- яйцо — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- лук – 1 шт;
- соус томатный с базиликом.
Этапы приготовления:
- Капусту, морковь и лук прожариваем. Тем временем варим рис до полуготовности, даем остыть.
- Смешиваем рис, фарш, капусту, морковь с луком, соль, перец, добавляем 1 яйцо, приправу к голубцам по желанию.
- Вымешиваем и формируем шарики, складываем в форму, заливаем томатным соусом (воды добавлять не нужно).
- Ставим выпекаться при температуре 180 градусов – 1 час. За 10 мин до готовности посыпаем сыром.