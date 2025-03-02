На кожен день або до святкового столу: цей салат з креветками та авокадо сподобається близьким (відео)

Такий салат подарує заряд бадьорості та гарного настрою на весь день

Готуючи святковий стіл чи просто вечерю зовсім не обов'язково виготовляти складні страви на кшталт "Шуби". Існує безліч салатів, які готуються просто, однак виходять ситними та смачними.

Саме рецептом такого ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати салат з руколою, креветками та авокадо

Інгредієнти:

креветки – 400 г;

салат (рукола);

болгарський перець;

авокадо;

помідори чері;

сир моцарела;

Інгредієнти для соусу:

олія – 100 мл;

соєвий соус – 50 мл;

лимонний сік – 1 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.;

прованські трави – 1 ч. л.;

мед – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Креветки почистити.

2.На сковорідці посмажити 2 зубчики часнику. Коли часник розкриє свій аромат – додати креветки.

3.За бажанням посипати улюбленими спеціями.

4.Готувати 1-2 хвилини, щоб не пересушити їх. Зняти з вогню.

5.На тарілку викласти руколу, можна трохи її подрібнити.

6.Один невеликий болгарський перець нарізати соломкою. Викласти на руколу.

7.Стигле авокадо нарізати, викласти на салат.