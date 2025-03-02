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На каждый день или к праздничному столу: этот салат с креветками и авокадо понравится близким (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусный, красивый, яркий, полезный
Очень вкусный, красивый, яркий, полезный. Фото instagram.com

Такой салат подарит заряд бодрости и хорошего настроения на весь день

Готовя праздничный стол или просто ужин совсем не обязательно изготавливать сложные блюда типа "Шубы". Существует множество салатов, которые готовятся просто, но получаются сытными и вкусными.

Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить салат с рукколой, креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • креветки – 400 г;
  • салат (рукола);
  • болгарский перец;
  • авокадо;
  • помидоры черри;
  • сыр моцарелла;

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 100 мл;
  • соевый соус – 50 мл;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • прованские травы – 1 ч. л.;
  • мед – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Креветки почистить.

2.На сковороде пожарить 2 зубчика чеснока. Когда чеснок раскроет свой аромат – добавить креветки.

3.По желанию посыпать любимыми специями.

4.Готовить 1-2 минуты, чтобы не пересушить их. Снять с огня.

5.На тарелку выложить рукколу, можно немного ее измельчить.

6.Один небольшой болгарский перец порезать соломкой. Выложить на рукколу.

7.Спелое авокадо нарезать, выложить на салат.

Теги:
#Авокадо #Креветки #Готовим дома