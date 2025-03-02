На каждый день или к праздничному столу: этот салат с креветками и авокадо понравится близким (видео)
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Такой салат подарит заряд бодрости и хорошего настроения на весь день
Готовя праздничный стол или просто ужин совсем не обязательно изготавливать сложные блюда типа "Шубы". Существует множество салатов, которые готовятся просто, но получаются сытными и вкусными.
Именно таким рецептом мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить салат с рукколой, креветками и авокадо
Ингредиенты:
- креветки – 400 г;
- салат (рукола);
- болгарский перец;
- авокадо;
- помидоры черри;
- сыр моцарелла;
Ингредиенты для соуса:
- масло – 100 мл;
- соевый соус – 50 мл;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- прованские травы – 1 ч. л.;
- мед – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Креветки почистить.
2.На сковороде пожарить 2 зубчика чеснока. Когда чеснок раскроет свой аромат – добавить креветки.
3.По желанию посыпать любимыми специями.
4.Готовить 1-2 минуты, чтобы не пересушить их. Снять с огня.
5.На тарелку выложить рукколу, можно немного ее измельчить.
6.Один небольшой болгарский перец порезать соломкой. Выложить на рукколу.
7.Спелое авокадо нарезать, выложить на салат.