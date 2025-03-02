Чудовий варіант для ситної вечері: як приготувати булгур з м'ясом (відео)

Чудовий варіант обіду чи вечері для всієї родини

Булгур – це не просто крупа, а справжня знахідка для тих, хто любить смачні та поживні страви. Його готують у різних варіаціях: додають у салати, супи або подають як гарнір. Особливо смачним булгур виходить у поєднанні з м’ясом – ніжним курячим філе, соковитою свининою чи ароматною яловичиною.

Завдяки своїй текстурі він добре вбирає спеції та соуси, роблячи страву ще насиченішою. Булгур із м’ясом чудово підійде як для буденного обіду, так і для особливих випадків, адже готується просто, а результат завжди радує. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати булгур з м'ясом

Інгредієнти:

філе курки – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 0,5 шт.;

вершки – 120 мл;

булгур – 160 г;

вода – 1,5 – 2 склянки;

сіль, спеції;

Спосіб приготування:

1.Філе курки нарізати на шматочки, обсмажити, посолити, поперчити.

2.Цибулю нарізати кубиками, додати до м'яса.

3.Моркву натерти на великій тертці, викласти на сковорідку. Перемішати та тушкувати декілька хвилин.

4.Залити курку вершками та всипати промитий булгур, залити його водою ще раз посолити, перемішати, закрити кришкою та готувати до випаровування води (15-20 хвилин).