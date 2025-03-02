Прекрасный вариант для сытного ужина: как приготовить булгур с мясом (видео)
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Прекрасный вариант обеда или ужина для всей семьи
Булгур – это не просто крупа, а настоящая находка для любителей вкусных и питательных блюд. Его готовят в разных вариациях: добавляют в салаты, супы или подают в качестве гарнира. Особенно вкусным булгур получается в сочетании с мясом – нежным куриным филе, сочной свининой или ароматной говядиной.
Благодаря своей текстуре он хорошо впитывает специи и соусы, делая блюдо еще более насыщенным. Булгур с мясом отлично подойдет как для обыденного обеда, так и для особых случаев, ведь готовится просто, а результат всегда радует. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить булгур с мясом
Ингредиенты:
- филе курицы – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 0,5 шт.;
- сливки – 120 мл;
- булгур – 160 г;
- вода – 1,5 – 2 стакана;
- соль, специи;
Способ приготовления:
1.Филе курицы нарезать на кусочки, обжарить, посолить, поперчить.
2.Лук нарезать кубиками, добавить к мясу.
3. Морковь натереть на большой терке, выложить на сковороду. Перемешать и тушить несколько минут.
4.Залить курицу сливками и всыпать промытый булгур, залить его водой еще раз посолить, перемешать, закрыть крышкой и готовить к испарению воды (15-20 минут).