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Прекрасный вариант для сытного ужина: как приготовить булгур с мясом (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Яркий, вкусный, сытный, на скорую руку
Яркий, вкусный, сытный, на скорую руку. Фото 1000.menu

Прекрасный вариант обеда или ужина для всей семьи

Булгур – это не просто крупа, а настоящая находка для любителей вкусных и питательных блюд. Его готовят в разных вариациях: добавляют в салаты, супы или подают в качестве гарнира. Особенно вкусным булгур получается в сочетании с мясом – нежным куриным филе, сочной свининой или ароматной говядиной.

Благодаря своей текстуре он хорошо впитывает специи и соусы, делая блюдо еще более насыщенным. Булгур с мясом отлично подойдет как для обыденного обеда, так и для особых случаев, ведь готовится просто, а результат всегда радует. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить булгур с мясом

Ингредиенты:

  • филе курицы – 400 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 0,5 шт.;
  • сливки – 120 мл;
  • булгур – 160 г;
  • вода – 1,5 – 2 стакана;
  • соль, специи;

Способ приготовления:

1.Филе курицы нарезать на кусочки, обжарить, посолить, поперчить.

2.Лук нарезать кубиками, добавить к мясу.

3. Морковь натереть на большой терке, выложить на сковороду. Перемешать и тушить несколько минут.

4.Залить курицу сливками и всыпать промытый булгур, залить его водой еще раз посолить, перемешать, закрыть крышкой и готовить к испарению воды (15-20 минут).

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#Мясо #Готовим дома #Булгур