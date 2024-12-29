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Впораєтеся за сім хвилин: булгур вийде ароматним та ситним

Автор
Марія Швець
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Автор
Яскравий, смачний, ситний булгур
Яскравий, смачний, ситний булгур. Фото 1000.menu

Чудовий обід чи вечеря для всієї сім'ї

Швидкі страви виручають, коли часу чи бажання стояти за плитою немає. Так, можна приготувати пасту, відварити гречку або ж приготувати смачний булгур.

На приготування ви витратите всього сім хвилин — решта зробить каструля. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати булгур

Інгредієнти:

  • 100 г булгуру;
  • 20 г вершкового масла;
  • 1 ст. л.;
  • сіль;
  • окріп;

Спосіб приготування:

1. Добре промити крупу та обсмажити на вершковому маслі 5 хвилин.

2. Додати сіль по спеції, перемішати та смажити ще 5-7 хвилин.

3. Залити окропом (вода повинна повністю покрити крупу) і готувати на середньому вогні до повного випаровування і поглинання води.

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#Гарнір #Готуємо вдома #Булгур