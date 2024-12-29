Впораєтеся за сім хвилин: булгур вийде ароматним та ситним

Чудовий обід чи вечеря для всієї сім'ї

Швидкі страви виручають, коли часу чи бажання стояти за плитою немає. Так, можна приготувати пасту, відварити гречку або ж приготувати смачний булгур.

На приготування ви витратите всього сім хвилин — решта зробить каструля. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати булгур

Інгредієнти:

100 г булгуру;

20 г вершкового масла;

1 ст. л.;

сіль;

окріп;

Спосіб приготування:

1. Добре промити крупу та обсмажити на вершковому маслі 5 хвилин.

2. Додати сіль по спеції, перемішати та смажити ще 5-7 хвилин.

3. Залити окропом (вода повинна повністю покрити крупу) і готувати на середньому вогні до повного випаровування і поглинання води.