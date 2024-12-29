Впораєтеся за сім хвилин: булгур вийде ароматним та ситним
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Чудовий обід чи вечеря для всієї сім'ї
Швидкі страви виручають, коли часу чи бажання стояти за плитою немає. Так, можна приготувати пасту, відварити гречку або ж приготувати смачний булгур.
На приготування ви витратите всього сім хвилин — решта зробить каструля. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати булгур
Інгредієнти:
- 100 г булгуру;
- 20 г вершкового масла;
- 1 ст. л.;
- сіль;
- окріп;
Спосіб приготування:
1. Добре промити крупу та обсмажити на вершковому маслі 5 хвилин.
2. Додати сіль по спеції, перемішати та смажити ще 5-7 хвилин.
3. Залити окропом (вода повинна повністю покрити крупу) і готувати на середньому вогні до повного випаровування і поглинання води.