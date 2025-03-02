Всього три інгредієнти — і пиріг на столі: рецепт соковитої кокосової випічки (відео)

Випічка виходить дуже смачною, просто тане в роті

Кокос – це універсальний інгредієнт, який додає випічці ніжний аромат і приємну текстуру. З нього готують безліч смаколиків: від кокосового молока до легкого печива без борошна.

Але якщо ви шукаєте максимально простий десерт, цей кокосовий пиріг із трьох інгредієнтів стане ідеальним вибором. Мінімум продуктів, жодних складних процесів – і у вас на столі ароматна, ніжна випічка, яка чудово смакує з чаєм або кавою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати кокосовий пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

кокосова стружка – 200 г;

йогурт або густа сметана – 250 г;

Спосіб приготування:

1.Яйця змішати із кокосовою стружкою та йогуртом. Ретельно перемішати вінчиком.

2.Викласти тісто у силіконову форму та рівномірно розподілити ложкою, злегка притискаючи.

3.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин.

4.Перед подачею полити медом.