Всього три інгредієнти — і пиріг на столі: рецепт соковитої кокосової випічки (відео)
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Випічка виходить дуже смачною, просто тане в роті
Кокос – це універсальний інгредієнт, який додає випічці ніжний аромат і приємну текстуру. З нього готують безліч смаколиків: від кокосового молока до легкого печива без борошна.
Але якщо ви шукаєте максимально простий десерт, цей кокосовий пиріг із трьох інгредієнтів стане ідеальним вибором. Мінімум продуктів, жодних складних процесів – і у вас на столі ароматна, ніжна випічка, яка чудово смакує з чаєм або кавою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".
Як приготувати кокосовий пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- кокосова стружка – 200 г;
- йогурт або густа сметана – 250 г;
Спосіб приготування:
1.Яйця змішати із кокосовою стружкою та йогуртом. Ретельно перемішати вінчиком.
2.Викласти тісто у силіконову форму та рівномірно розподілити ложкою, злегка притискаючи.
3.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин.
4.Перед подачею полити медом.