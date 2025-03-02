Рус

Всього три інгредієнти — і пиріг на столі: рецепт соковитої кокосової випічки (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Легкий та ніжний домашній десерт
Легкий та ніжний домашній десерт. Фото instagram.com

Випічка виходить дуже смачною, просто тане в роті

Кокос – це універсальний інгредієнт, який додає випічці ніжний аромат і приємну текстуру. З нього готують безліч смаколиків: від кокосового молока до легкого печива без борошна.

Але якщо ви шукаєте максимально простий десерт, цей кокосовий пиріг із трьох інгредієнтів стане ідеальним вибором. Мінімум продуктів, жодних складних процесів – і у вас на столі ароматна, ніжна випічка, яка чудово смакує з чаєм або кавою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати кокосовий пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.;
  • кокосова стружка – 200 г;
  • йогурт або густа сметана – 250 г;

Спосіб приготування:

1.Яйця змішати із кокосовою стружкою та йогуртом. Ретельно перемішати вінчиком.

2.Викласти тісто у силіконову форму та рівномірно розподілити ложкою, злегка притискаючи.

3.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин.

4.Перед подачею полити медом.

Теги:
#Пиріг #Кокос #Готуємо вдома