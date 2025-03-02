Всего три ингредиента – и пирог на столе: рецепт сочной кокосовой выпечки (видео)

Выпечка получается очень вкусной, просто тает во рту

Кокос – это универсальный ингредиент, придающий выпечке нежный аромат и приятную текстуру. Из него готовят множество вкусностей: от кокосового молока до легкого печенья без муки.

Но если вы ищете максимально простой десерт, то этот кокосовый пирог из трех ингредиентов станет идеальным выбором. Минимум продуктов, никаких сложных процессов – и у вас на столе ароматная, нежная выпечка, прекрасно сочетающаяся с чаем или кофе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_delicious_recipes".

Как приготовить кокосовый пирог

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

кокосовая стружка – 200 г;

йогурт или густая сметана – 250 г;

Способ приготовления:

1.Яйца смешать с кокосовой стружкой и йогуртом. Тщательно перемешать венчиком.

2.Выложить тесто в силиконовую форму и равномерно распределить ложкой, слегка прижимая.

3.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

4.Перед подачей полить медом.