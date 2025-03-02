Всего три ингредиента – и пирог на столе: рецепт сочной кокосовой выпечки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выпечка получается очень вкусной, просто тает во рту
Кокос – это универсальный ингредиент, придающий выпечке нежный аромат и приятную текстуру. Из него готовят множество вкусностей: от кокосового молока до легкого печенья без муки.
Но если вы ищете максимально простой десерт, то этот кокосовый пирог из трех ингредиентов станет идеальным выбором. Минимум продуктов, никаких сложных процессов – и у вас на столе ароматная, нежная выпечка, прекрасно сочетающаяся с чаем или кофе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_delicious_recipes".
Как приготовить кокосовый пирог
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- кокосовая стружка – 200 г;
- йогурт или густая сметана – 250 г;
Способ приготовления:
1.Яйца смешать с кокосовой стружкой и йогуртом. Тщательно перемешать венчиком.
2.Выложить тесто в силиконовую форму и равномерно распределить ложкой, слегка прижимая.
3.Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
4.Перед подачей полить медом.