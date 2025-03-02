Запечені печериці з начинкою: ідеальна страва для будь-якої нагоди (відео)

Готуємо смачні фаршировані печериці в духовці

Фаршировані печериці – це проста, але неймовірно смачна страва, яка підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню ніжних грибів, ароматного часнику, тягучого сиру та легкої пікантності майонезу, ця закуска стає справжнім шедевром. Крім того, приготування не займе багато часу, що робить її чудовим варіантом для тих, хто хоче швидко створити щось особливе.

Запікання в духовці дозволяє грибам розкрити свій насичений смак, а сирна скоринка додає страві апетитного вигляду та хрумкої текстури. Ви можете експериментувати з інгредієнтами, додаючи зелень, спеції або інші види сиру, щоб адаптувати рецепт під свій смак.

Пропонуємо приготувати печериці за рецептом від блогерки anna_sma4notyt.

Інгредієнти:

Печериці

Сир

Часник

Майонез.

Етапи приготування: