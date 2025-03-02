Запеченные шампиньоны с начинкой: идеальное блюдо для любого случая (видео)
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Готовим вкусные фаршированные шампиньоны в духовке
Фаршированные шампиньоны – это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря сочетанию нежных грибов, ароматного чеснока, тягучего сыра и легкой пикантности майонеза, эта закуска становится настоящим шедевром. Кроме того, приготовление не займет много времени, что делает ее отличным вариантом для тех, кто хочет быстро создать что-то особенное.
Запекание в духовке позволяет грибам раскрыть свой насыщенный вкус, а сырная корочка придает блюду аппетитный вид и хрустящую текстуру. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя зелень, специи или другие виды сыра, чтобы адаптировать рецепт под свой вкус.
Предлагаем приготовить шампиньоны по рецепту от блогера anna_sma4notyt.
Ингредиенты:
- Шампиньоны
- Сыр
- Чеснок
- Майонез.
Этапы приготовления:
- У шампиньонов удаляем ножки и делаем углубление в шляпках. Ножки нарезаем, смешиваем с тертым сыром, чесноком и майонезом.
- Шляпки наполняем полученной начинкой, посыпаем сыром.
- Отправляем шампиньоны в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.