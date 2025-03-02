Рус

Такі кекси ви ще не готували: діти будуть у захваті від цієї смакоти (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сосиски в тісті по-новому
Сосиски в тісті по-новому. Фото скріншот Instagram

Ідеальна випічка для сніданку чи на перекус

Кекси з сосисками — чудовий варіант для сніданку чи перекусу. Вони готуються швидко, виходять пухкими та ароматними.Такі кекси можна брати із собою на перекус, у дорогу чи подавати до чаю або кави.

Цей рецепт від блогерки tanyushina не потребує складних інгредієнтів чи особливих навичок у випічці – достатньо змішати тісто, додати сосиски та запекти.

Інгредієнти:

  • 4-6 сосисок
  • 2 яйця
  • 1 склянка кефіру
  • 100 мл рослинної олії
  • Дрібка солі
  • 0,5 ч.л. сушеного розмарину
  • 2 ч.л розпушувача
  • 260 г борошна

Етапи приготування:

  1. Змішати вінчиком усі рідкі інгредієнти. Борошно, сіль та розпушувач змішати в окремій мисці. З'єднати та добре розмішати.
  2. Кожну сосиску розрізати на 2-3 частини (залежно від довжини сосиски).
  3. Форми для кексів наповнити на 2/3 тістом, у центр вставити сосиску.
  4. Випікати за 180°С 20-25 хвилин до рум'яного кольору.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Сосиски #Перекус