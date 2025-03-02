Такі кекси ви ще не готували: діти будуть у захваті від цієї смакоти (відео)

Ідеальна випічка для сніданку чи на перекус

Кекси з сосисками — чудовий варіант для сніданку чи перекусу. Вони готуються швидко, виходять пухкими та ароматними.Такі кекси можна брати із собою на перекус, у дорогу чи подавати до чаю або кави.

Цей рецепт від блогерки tanyushina не потребує складних інгредієнтів чи особливих навичок у випічці – достатньо змішати тісто, додати сосиски та запекти.

Інгредієнти:

4-6 сосисок

2 яйця

1 склянка кефіру

100 мл рослинної олії

Дрібка солі

0,5 ч.л. сушеного розмарину

2 ч.л розпушувача

260 г борошна

Етапи приготування: