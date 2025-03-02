Такі кекси ви ще не готували: діти будуть у захваті від цієї смакоти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальна випічка для сніданку чи на перекус
Кекси з сосисками — чудовий варіант для сніданку чи перекусу. Вони готуються швидко, виходять пухкими та ароматними.Такі кекси можна брати із собою на перекус, у дорогу чи подавати до чаю або кави.
Цей рецепт від блогерки tanyushina не потребує складних інгредієнтів чи особливих навичок у випічці – достатньо змішати тісто, додати сосиски та запекти.
Інгредієнти:
- 4-6 сосисок
- 2 яйця
- 1 склянка кефіру
- 100 мл рослинної олії
- Дрібка солі
- 0,5 ч.л. сушеного розмарину
- 2 ч.л розпушувача
- 260 г борошна
Етапи приготування:
- Змішати вінчиком усі рідкі інгредієнти. Борошно, сіль та розпушувач змішати в окремій мисці. З'єднати та добре розмішати.
- Кожну сосиску розрізати на 2-3 частини (залежно від довжини сосиски).
- Форми для кексів наповнити на 2/3 тістом, у центр вставити сосиску.
- Випікати за 180°С 20-25 хвилин до рум'яного кольору.