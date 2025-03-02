Такие кексы вы еще не готовили: дети будут в восторге от этой вкусности (видео)
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Идеальная выпечка для завтрака или на перекус
Кексы с сосисками – отличный вариант для завтрака или перекуса. Они готовятся быстро, получаются воздушными и ароматными. Такие кексы можно брать с собой на перекус, в дорогу или подавать в чай или кофе.
Этот рецепт от блогера tanyushina не нуждается в сложных ингредиентах или особых навыках в выпечке – достаточно смешать тесто, добавить сосиски и запечь.
Ингредиенты:
- 4-6 сосисок
- 2 яйца
- 1 стакан кефира
- 100 мл растительного масла
- Щепотка соли
- 0,5 ч.л. сушеного розмарина
- 2 ч.л разрыхлителя
- 260 г муки
Этапы приготовления:
- Смешать венчиком все редкие ингредиенты. Муку, соль и разрыхлитель смешать в отдельной миске. Соединить и хорошо размешать.
- Каждую сосиску разрезать на 2-3 части (в зависимости от длины сосиски).
- Формы для кексов заполнить на 2/3 тестом, в центр вставить сосиску.
- Выпекать при 180°С 20-25 минут до румяного цвета.