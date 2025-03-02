Такие кексы вы еще не готовили: дети будут в восторге от этой вкусности (видео)

Идеальная выпечка для завтрака или на перекус

Кексы с сосисками – отличный вариант для завтрака или перекуса. Они готовятся быстро, получаются воздушными и ароматными. Такие кексы можно брать с собой на перекус, в дорогу или подавать в чай или кофе.

Этот рецепт от блогера tanyushina не нуждается в сложных ингредиентах или особых навыках в выпечке – достаточно смешать тесто, добавить сосиски и запечь.

Ингредиенты:

4-6 сосисок

2 яйца

1 стакан кефира

100 мл растительного масла

Щепотка соли

0,5 ч.л. сушеного розмарина

2 ч.л разрыхлителя

260 г муки

Этапы приготовления: