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Такие кексы вы еще не готовили: дети будут в восторге от этой вкусности (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Сосиски в тесте по-новому
Сосиски в тесте по-новому. Фото скриншот Instagram

Идеальная выпечка для завтрака или на перекус

Кексы с сосисками – отличный вариант для завтрака или перекуса. Они готовятся быстро, получаются воздушными и ароматными. Такие кексы можно брать с собой на перекус, в дорогу или подавать в чай или кофе.

Этот рецепт от блогера tanyushina не нуждается в сложных ингредиентах или особых навыках в выпечке – достаточно смешать тесто, добавить сосиски и запечь.

Ингредиенты:

  • 4-6 сосисок
  • 2 яйца
  • 1 стакан кефира
  • 100 мл растительного масла
  • Щепотка соли
  • 0,5 ч.л. сушеного розмарина
  • 2 ч.л разрыхлителя
  • 260 г муки

Этапы приготовления:

  1. Смешать венчиком все редкие ингредиенты. Муку, соль и разрыхлитель смешать в отдельной миске. Соединить и хорошо размешать.
  2. Каждую сосиску разрезать на 2-3 части (в зависимости от длины сосиски).
  3. Формы для кексов заполнить на 2/3 тестом, в центр вставить сосиску.
  4. Выпекать при 180°С 20-25 минут до румяного цвета.
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#Рецепты #Выпечка #Сосиски #Перекус