Приготуйте ці ніжні яблучні оладки: простий рецепт із мінімальним набором інгредієнтів (відео)

Простий рецепт яблучних оладок з яйця та двох яблук

Домашні солодощі — це чудова нагода потішити себе та близьких. Тим паче, що часто такі рецепти дуже прості. Ми розповідали, як зробити вафельні трубочки без вафельниці. Тепер ділимось рецептом апетитних яблучних панкейків.

Такі оладки виходять ароматними, пишними та золотистими. Ще й готуються легко. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти:

яйце — 1 шт

цукор — 4 ст л

сіль — 1/4 ч л

молоко — 250 мл

борошно — 230 г

розпушувач — 1 ч л

яблука — 2 шт

Спосіб приготування:

Вибиваємо яйце. Додаємо цукор та сіль, вимішуємо все вінчиком. Додаємо молоко кімнатної температури. Вмішуємо до однорідної маси. Просіюємо у миску борошно та розпушувач. Вливаємо олію. Вимішуємо ретельно. Тісто відставляємо на деякий час. Яблука чистимо від шкірки та насіння. М’якоть натираємо на тертці. Додаємо яблука у тісто та вимішуємо. Паралельно змащуємо олією сковорідку та розігріваємо її. Смажимо панкейки, як звичайні оладки — виливаємо на сковороду ложкою та готуємо на повільному вогні з обох сторін до золотистості. Викладаємо на паперові серветки — щоб прибрати зайвий жир.

Такі оладки дуже смачно їсти з медом, сметаною або улюбленим варенням. Також ми ділились рецептом смачного яблучного печива.