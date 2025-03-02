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Приготовьте эти нежные яблочные оладьи: простой рецепт с минимальным набором ингредиентов (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Оладьи получаются пышные, золотистые и очень вкусные
Оладьи получаются пышные, золотистые и очень вкусные. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой рецепт яблочных оладий из яйца и двух яблок

Домашние сладости – это отличный случай порадовать себя и близких. Тем более что часто такие рецепты очень просты. Мы рассказывали, как сделать вафельные трубочки без вафельницы. Теперь делимся рецептом аппетитных яблочных панкейков.

Такие оладьи получаются ароматными, пышными и золотистыми. Еще и готовятся легко. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт
  • сахар – 4 ст л
  • соль — 1/4 ч л
  • молоко — 250 мл
  • мука — 230 г
  • разрыхлитель — 1 ч л
  • яблоки — 2 шт

Способ приготовления:

  1. Выбиваем яйцо. Добавляем сахар и соль, вымешиваем все венчиком.
  2. Добавляем молоко комнатной температуры. Вмешиваем в однородную массу.
  3. Просеиваем в миску муку и разрыхлитель. Вливаем растительное масло. Вымешиваем тщательно.
  4. Тесто отставляем на время. Яблоки чистим от кожуры и семян. Мякоть натираем на терке.
  5. Добавляем в тесто яблоки и вымешиваем. Параллельно смазываем маслом сковороду и разогреваем ее.
  6. Жарим панкейки как обычные оладьи — выливаем на сковороду ложкой и готовим на медленном огне с обеих сторон к золотистости. Выкладываем на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.

Такие оладьи очень вкусно есть с медом, сметаной или любимым вареньем. Также мы делились рецептом вкусного яблочного печенья.

Теги:
#Рецепты #Яблоки #Яйца #Панкейки