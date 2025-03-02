Приготовьте эти нежные яблочные оладьи: простой рецепт с минимальным набором ингредиентов (видео)
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Простой рецепт яблочных оладий из яйца и двух яблок
Домашние сладости – это отличный случай порадовать себя и близких. Тем более что часто такие рецепты очень просты. Мы рассказывали, как сделать вафельные трубочки без вафельницы. Теперь делимся рецептом аппетитных яблочных панкейков.
Такие оладьи получаются ароматными, пышными и золотистыми. Еще и готовятся легко. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт
- сахар – 4 ст л
- соль — 1/4 ч л
- молоко — 250 мл
- мука — 230 г
- разрыхлитель — 1 ч л
- яблоки — 2 шт
Способ приготовления:
- Выбиваем яйцо. Добавляем сахар и соль, вымешиваем все венчиком.
- Добавляем молоко комнатной температуры. Вмешиваем в однородную массу.
- Просеиваем в миску муку и разрыхлитель. Вливаем растительное масло. Вымешиваем тщательно.
- Тесто отставляем на время. Яблоки чистим от кожуры и семян. Мякоть натираем на терке.
- Добавляем в тесто яблоки и вымешиваем. Параллельно смазываем маслом сковороду и разогреваем ее.
- Жарим панкейки как обычные оладьи — выливаем на сковороду ложкой и готовим на медленном огне с обеих сторон к золотистости. Выкладываем на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.
Такие оладьи очень вкусно есть с медом, сметаной или любимым вареньем. Также мы делились рецептом вкусного яблочного печенья.