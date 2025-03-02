Приготовьте эти нежные яблочные оладьи: простой рецепт с минимальным набором ингредиентов (видео)

Простой рецепт яблочных оладий из яйца и двух яблок

Домашние сладости – это отличный случай порадовать себя и близких. Тем более что часто такие рецепты очень просты. Мы рассказывали, как сделать вафельные трубочки без вафельницы. Теперь делимся рецептом аппетитных яблочных панкейков.

Такие оладьи получаются ароматными, пышными и золотистыми. Еще и готовятся легко. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "ТИАНА готовить просто".

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт

сахар – 4 ст л

соль — 1/4 ч л

молоко — 250 мл

мука — 230 г

разрыхлитель — 1 ч л

яблоки — 2 шт

Способ приготовления:

Выбиваем яйцо. Добавляем сахар и соль, вымешиваем все венчиком. Добавляем молоко комнатной температуры. Вмешиваем в однородную массу. Просеиваем в миску муку и разрыхлитель. Вливаем растительное масло. Вымешиваем тщательно. Тесто отставляем на время. Яблоки чистим от кожуры и семян. Мякоть натираем на терке. Добавляем в тесто яблоки и вымешиваем. Параллельно смазываем маслом сковороду и разогреваем ее. Жарим панкейки как обычные оладьи — выливаем на сковороду ложкой и готовим на медленном огне с обеих сторон к золотистости. Выкладываем на бумажные салфетки – чтобы убрать лишний жир.

Такие оладьи очень вкусно есть с медом, сметаной или любимым вареньем. Также мы делились рецептом вкусного яблочного печенья.