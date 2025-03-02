Ця капуста стане головною зіркою вашого столу: ідеальний рецепт пелюстки (відео)

Смачно, просто і дуже апетитно

Капуста пелюстка – це незмінний фаворит на святковому столі. Її неповторний смак і хрустка текстура досягаються завдяки маринуванню крупно нарізаної капусти з буряком. Результат – апетитна рожева капуста, що чудово доповнить будь-яке застілля.

Вдалим рецептом пелюстки поділилась блогерка valeria_pytel.

Інгредієнти:

Капуста -1,3-1,5 кг.

Буряк — 2 шт.

Часник — 1 гол.

Лаврове листя — 2 шт.

Вода — 1,5 л.

Цукор — 6 ст.л.

Сіль — 3 ст.л.

Оцет — 150 мл.

Олія — 150 мл.

Перець духмяний горошок -6-7 шт.

Приготування: