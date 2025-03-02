Ця капуста стане головною зіркою вашого столу: ідеальний рецепт пелюстки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачно, просто і дуже апетитно
Капуста пелюстка – це незмінний фаворит на святковому столі. Її неповторний смак і хрустка текстура досягаються завдяки маринуванню крупно нарізаної капусти з буряком. Результат – апетитна рожева капуста, що чудово доповнить будь-яке застілля.
Вдалим рецептом пелюстки поділилась блогерка valeria_pytel.
Інгредієнти:
- Капуста -1,3-1,5 кг.
- Буряк — 2 шт.
- Часник — 1 гол.
- Лаврове листя — 2 шт.
- Вода — 1,5 л.
- Цукор — 6 ст.л.
- Сіль — 3 ст.л.
- Оцет — 150 мл.
- Олія — 150 мл.
- Перець духмяний горошок -6-7 шт.
Приготування:
- Капусту нарізаємо на величенькі шматки, буряк ріжемо кільцями.
- Викладаємо у банку буряк, часник, далі капусту злегка притискаючи, і так по черзі, додаємо лаврове листя.
- Для маринаду до води додаємо цукор, сіль, оцет, олію та перець горошок.
- Ставимо на вогонь, як маринад закипить, вимикаємо та гарячим заливаємо капусту, даємо охолонути та ставимо в холодильник на одну добу.