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Ця капуста стане головною зіркою вашого столу: ідеальний рецепт пелюстки (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Яскрава закуска
Яскрава закуска. Фото скриншот Youtube

Смачно, просто і дуже апетитно

Капуста пелюстка – це незмінний фаворит на святковому столі. Її неповторний смак і хрустка текстура досягаються завдяки маринуванню крупно нарізаної капусти з буряком. Результат – апетитна рожева капуста, що чудово доповнить будь-яке застілля.

Вдалим рецептом пелюстки поділилась блогерка valeria_pytel.

Інгредієнти:

  • Капуста -1,3-1,5 кг.
  • Буряк — 2 шт.
  • Часник — 1 гол.
  • Лаврове листя — 2 шт.
  • Вода — 1,5 л.
  • Цукор — 6 ст.л.
  • Сіль — 3 ст.л.
  • Оцет — 150 мл.
  • Олія — 150 мл.
  • Перець духмяний горошок -6-7 шт.

Приготування:

  1. Капусту нарізаємо на величенькі шматки, буряк ріжемо кільцями.
  2. Викладаємо у банку буряк, часник, далі капусту злегка притискаючи, і так по черзі, додаємо лаврове листя.
  3. Для маринаду до води додаємо цукор, сіль, оцет, олію та перець горошок.
  4. Ставимо на вогонь, як маринад закипить, вимикаємо та гарячим заливаємо капусту, даємо охолонути та ставимо в холодильник на одну добу.
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#Рецепти #Капуста #Квашена капуста