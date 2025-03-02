Эта капуста станет главной звездой вашего стола: идеальный рецепт пелюстки(видео)
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Вкусно, просто и очень аппетитно
Капуста пелюстка – это неизменный фаворит на праздничном столе. Ее неповторимый вкус и хрустящая текстура достигаются благодаря маринованию крупно нарезанной капусты со свеклой. Результат – аппетитная розовая капуста, прекрасно дополняющая любое застолье.
Удачным рецептом пелюстки поделилась блогерша valeria_pytel.
Ингредиенты:
- Капуста –1,3-1,5 кг.
- Свекла – 2 шт.
- Чеснок – 1 гол.
- Лавровые листья — 2 шт.
- Вода – 1,5 л.
- Сахар – 6 ст.л.
- Соль – 3 ст.л.
- Уксус – 150 мл.
- Масло растительное — 150 мл.
- Перец душистый горошек -6-7 шт.
Приготовление:
- Капусту нарезаем на большие куски, свеклу режем колечками.
- Выкладываем в банку свеклу, чеснок, далее капусту слегка прижимая, и так поочередно. Добавляем лавровые листья.
- Для маринада к воде добавляем сахар, соль, уксус, растительное масло и перец горошек.
- Ставим на огонь, как маринад закипит, выключаем и горячим заливаем капусту, даем остыть и ставим в холодильник на сутки.