Эта капуста станет главной звездой вашего стола: идеальный рецепт пелюстки(видео)

Вкусно, просто и очень аппетитно

Капуста пелюстка – это неизменный фаворит на праздничном столе. Ее неповторимый вкус и хрустящая текстура достигаются благодаря маринованию крупно нарезанной капусты со свеклой. Результат – аппетитная розовая капуста, прекрасно дополняющая любое застолье.

Удачным рецептом пелюстки поделилась блогерша valeria_pytel.

Ингредиенты:

Капуста –1,3-1,5 кг.

Свекла – 2 шт.

Чеснок – 1 гол.

Лавровые листья — 2 шт.

Вода – 1,5 л.

Сахар – 6 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус – 150 мл.

Масло растительное — 150 мл.

Перец душистый горошек -6-7 шт.

Приготовление: