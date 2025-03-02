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Эта капуста станет главной звездой вашего стола: идеальный рецепт пелюстки(видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Яркая закуска
Яркая закуска. Фото скриншот Youtube

Вкусно, просто и очень аппетитно

Капуста пелюстка – это неизменный фаворит на праздничном столе. Ее неповторимый вкус и хрустящая текстура достигаются благодаря маринованию крупно нарезанной капусты со свеклой. Результат – аппетитная розовая капуста, прекрасно дополняющая любое застолье.

Удачным рецептом пелюстки поделилась блогерша valeria_pytel.

Ингредиенты:

  • Капуста –1,3-1,5 кг.
  • Свекла – 2 шт.
  • Чеснок – 1 гол.
  • Лавровые листья — 2 шт.
  • Вода – 1,5 л.
  • Сахар – 6 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Уксус – 150 мл.
  • Масло растительное — 150 мл.
  • Перец душистый горошек -6-7 шт.

Приготовление:

  1. Капусту нарезаем на большие куски, свеклу режем колечками.
  2. Выкладываем в банку свеклу, чеснок, далее капусту слегка прижимая, и так поочередно. Добавляем лавровые листья.
  3. Для маринада к воде добавляем сахар, соль, уксус, растительное масло и перец горошек.
  4. Ставим на огонь, как маринад закипит, выключаем и горячим заливаем капусту, даем остыть и ставим в холодильник на сутки.
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#Рецепты #Капуста #Квашенная капуста