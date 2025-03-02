Ви приготуєте цю картоплю, поки гості будуть в дорозі: швидкий рецепт соковитої та хрусткої смакоти

Запечена картопля з беконом – це страва, яка підкорює з першого шматочка

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та ефектного, можна приготувати запечену картоплю з беконом. Вона проста у приготуванні, проте настільки ароматна та смачна, що неодмінно стане фаворитом вашого столу.Достатньо підготувати картоплю, полити соусом та запекти її у фользі.

Докладним рецептом поділилась блогерка cooking_home.

Інгредієнти:

Картопля

Бекон

Часник

Олія

Сіль перець

Сир (за бажанням він не обовʼязково)

Зелень

Сметана

Як приготувати: