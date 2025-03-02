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Ви приготуєте цю картоплю, поки гості будуть в дорозі: швидкий рецепт соковитої та хрусткої смакоти

Автор
Наталя Граковська
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Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню
Подавайте зі сметаною та свіжою зеленню. Фото Скріншот з TikTok

Запечена картопля з беконом – це страва, яка підкорює з першого шматочка

Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та ефектного, можна приготувати запечену картоплю з беконом. Вона проста у приготуванні, проте настільки ароматна та смачна, що неодмінно стане фаворитом вашого столу.Достатньо підготувати картоплю, полити соусом та запекти її у фользі.

Докладним рецептом поділилась блогерка cooking_home.

Інгредієнти:

  • Картопля
  • Бекон
  • Часник
  • Олія
  • Сіль перець
  • Сир (за бажанням він не обовʼязково)
  • Зелень
  • Сметана

Як приготувати:

  1. Картоплю добре вимити. Зробити надрізи та відварити до напівготовності.
  2. Дістати картоплю, трішки обсушити покласти на фольгу та в кожен розріз покласти шматочки бекону.
  3. Для заправки поєднайте часник олію сіль та перець, полийте заправкою картоплю.
  4. Загорніть та покладіть у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.
  5. Дістаньте картоплю, відкрийте фольгу, додайте сир та поставте в духовку ще на 10-15 хвилин.
  6. Подавати зі сметаною та зеленню.
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#Рецепти #Картопля #Бекон