Ви приготуєте цю картоплю, поки гості будуть в дорозі: швидкий рецепт соковитої та хрусткої смакоти
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Запечена картопля з беконом – це страва, яка підкорює з першого шматочка
Коли часу обмаль, а хочеться чогось смачного та ефектного, можна приготувати запечену картоплю з беконом. Вона проста у приготуванні, проте настільки ароматна та смачна, що неодмінно стане фаворитом вашого столу.Достатньо підготувати картоплю, полити соусом та запекти її у фользі.
Докладним рецептом поділилась блогерка cooking_home.
Інгредієнти:
- Картопля
- Бекон
- Часник
- Олія
- Сіль перець
- Сир (за бажанням він не обовʼязково)
- Зелень
- Сметана
Як приготувати:
- Картоплю добре вимити. Зробити надрізи та відварити до напівготовності.
- Дістати картоплю, трішки обсушити покласти на фольгу та в кожен розріз покласти шматочки бекону.
- Для заправки поєднайте часник олію сіль та перець, полийте заправкою картоплю.
- Загорніть та покладіть у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.
- Дістаньте картоплю, відкрийте фольгу, додайте сир та поставте в духовку ще на 10-15 хвилин.
- Подавати зі сметаною та зеленню.