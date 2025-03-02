Вы приготовите этот картофель, пока гости будут в пути: быстрый рецепт сочной и хрустящей вкусности
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Запеченный картофель с беконом – это блюдо, которое покоряет с первого кусочка
Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и эффектного, можно приготовить запеченный картофель с беконом. Это блюдо простое в приготовлении, но настолько ароматное и вкусное, что непременно станет фаворитом вашего стола. Достаточно подготовить картофель, полить соусом и запечь его в фольге.
Подробным рецептом поделилась блогерша cooking_home.
Ингредиенты:
- Картофель
- Бекон
- Чеснок
- Масло
- Соль перец
- Сыр (по желанию)
- Зелень
- Сметана
Как приготовить:
- Картошку хорошо вымыть. Сделать надрезы и отварить до полуготовности.
- Достаньте картофель, немного обсушите, положить на фольгу и в каждый разрез положите кусочки бекона.
- Для заправки соедините чеснок соль и перец, полейте заправкой картофель.
- Заверните и положите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
- Достаньте картофель, откройте фольгу, добавьте творог и поставьте в духовку еще на 10-15 минут.
- Подавайте со сметаной и зеленью.