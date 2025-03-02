Укр

Вы приготовите этот картофель, пока гости будут в пути: быстрый рецепт сочной и хрустящей вкусности

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подавайте со сметаной и свежей зеленью
Подавайте со сметаной и свежей зеленью. Фото Скриншот с TikTok

Запеченный картофель с беконом – это блюдо, которое покоряет с первого кусочка

Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и эффектного, можно приготовить запеченный картофель с беконом. Это блюдо простое в приготовлении, но настолько ароматное и вкусное, что непременно станет фаворитом вашего стола. Достаточно подготовить картофель, полить соусом и запечь его в фольге.

Подробным рецептом поделилась блогерша cooking_home.

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Бекон
  • Чеснок
  • Масло
  • Соль перец
  • Сыр (по желанию)
  • Зелень
  • Сметана

Как приготовить:

  1. Картошку хорошо вымыть. Сделать надрезы и отварить до полуготовности.
  2. Достаньте картофель, немного обсушите, положить на фольгу и в каждый разрез положите кусочки бекона.
  3. Для заправки соедините чеснок соль и перец, полейте заправкой картофель.
  4. Заверните и положите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
  5. Достаньте картофель, откройте фольгу, добавьте творог и поставьте в духовку еще на 10-15 минут.
  6. Подавайте со сметаной и зеленью.
Теги:
#Рецепты #Картофель #Бэкон