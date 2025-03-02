Вы приготовите этот картофель, пока гости будут в пути: быстрый рецепт сочной и хрустящей вкусности

Запеченный картофель с беконом – это блюдо, которое покоряет с первого кусочка

Когда времени мало, а хочется чего-нибудь вкусного и эффектного, можно приготовить запеченный картофель с беконом. Это блюдо простое в приготовлении, но настолько ароматное и вкусное, что непременно станет фаворитом вашего стола. Достаточно подготовить картофель, полить соусом и запечь его в фольге.

Подробным рецептом поделилась блогерша cooking_home.

Ингредиенты:

Картофель

Бекон

Чеснок

Масло

Соль перец

Сыр (по желанию)

Зелень

Сметана

Как приготовить: