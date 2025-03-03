Готуються просто — з'їдаються швидко: ці ліниві хачапурі можна подати на сніданок

Ці ліниві хачапурі з сиром на сковороді можна зробити до сніданку

Сніданок — це чудова можливість розпочати день смачно та поживно. Хтось обирає класичні оладки, хтось віддає перевагу омлету чи корисній гранолі.

Але якщо ви хочете спробувати щось нове, пропонуємо приготувати лінивий хачапурі. Це швидкий і простий варіант популярної грузинської страви, який не потребує довгого замішування тіста. Ідеальний вибір для ранкового прийому їжі! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".

Як приготувати ліниві хачапурі

Інгредієнти:

твердий сир – 200 г;

сметана – 200 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Сир натерти на тертці.

2.Яйця збити виделкою.

3.Додати борошно, сметану, сіль, перець, зелень.

4.Добре перемішати.

5.Смажити на розігрітій сковорідці з 2-х сторін під кришкою.