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Оладки вийдуть пухкими та ніжними: на чому приготувати тісто (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Вийдуть пухкими та смачними
Вийдуть пухкими та смачними. Фото ru.freepik.com

Готуються легко та просто

Кожна господиня має свій найкращий рецепт оладок. Хтось готує їх на молоці, дехто — на воді. А ми сьогодні пропонуємо приготувати їх на теплому кефірі.

Приготовлені таким способом оладки вийдуть пухкими та надзвичайно ніжними. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

  • 180 г сиру;
  • 2 яйця;
  • 50 г цукру;
  • ванільний цукор;
  • 90 мл кефіру;
  • 150 г борошна;
  • 5 г соди;

Спосіб приготування:

1.До сиру додати яйця.

2.Всипати цукор, ванільний цукор та влити кефір та додати соду.

3.Масу перебити блендером.

4.Додати борошно, перемішати, замісити тісто.

5.На розігріту з олією сковороду викласти ложкою тісто.

6.Обсмажити оладки з обох боків.

Теги:
#Тісто #Оладки #Готуємо вдома