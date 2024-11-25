Оладки вийдуть пухкими та ніжними: на чому приготувати тісто (відео)
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Готуються легко та просто
Кожна господиня має свій найкращий рецепт оладок. Хтось готує їх на молоці, дехто — на воді. А ми сьогодні пропонуємо приготувати їх на теплому кефірі.
Приготовлені таким способом оладки вийдуть пухкими та надзвичайно ніжними. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати пухкі оладки
Інгредієнти:
- 180 г сиру;
- 2 яйця;
- 50 г цукру;
- ванільний цукор;
- 90 мл кефіру;
- 150 г борошна;
- 5 г соди;
Спосіб приготування:
1.До сиру додати яйця.
2.Всипати цукор, ванільний цукор та влити кефір та додати соду.
3.Масу перебити блендером.
4.Додати борошно, перемішати, замісити тісто.
5.На розігріту з олією сковороду викласти ложкою тісто.
6.Обсмажити оладки з обох боків.