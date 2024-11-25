Оладки вийдуть пухкими та ніжними: на чому приготувати тісто (відео)

Готуються легко та просто

Кожна господиня має свій найкращий рецепт оладок. Хтось готує їх на молоці, дехто — на воді. А ми сьогодні пропонуємо приготувати їх на теплому кефірі.

Приготовлені таким способом оладки вийдуть пухкими та надзвичайно ніжними. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

180 г сиру;

2 яйця;

50 г цукру;

ванільний цукор;

90 мл кефіру;

150 г борошна;

5 г соди;

Спосіб приготування:

1.До сиру додати яйця.

2.Всипати цукор, ванільний цукор та влити кефір та додати соду.

3.Масу перебити блендером.

4.Додати борошно, перемішати, замісити тісто.

5.На розігріту з олією сковороду викласти ложкою тісто.

6.Обсмажити оладки з обох боків.