Готовятся просто – съедаются быстро: эти ленивые хачапури можно подать на завтрак
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Эти ленивые хачапури с сыром на сковороде можно сделать к завтраку
Завтрак – прекрасная возможность начать день вкусно и питательно. Кто выбирает классические оладьи, кто-то предпочитает омлет или полезную гранолу.
Но если вы хотите попробовать что-то новое, предлагаем приготовить ленивые хачапури. Это быстрый и простой вариант популярного грузинского блюда, не требующий долгого замешивания теста. Идеальный выбор для утреннего приема пищи! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".
Как приготовить ленивые хачапури
Ингредиенты:
- твердый сыр – 200 г;
- сметана – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- зелень;
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на терке.
2.Яйца взбить вилкой.
3.Добавить муку, сметану, соль, перец, зелень.
4.Хорошо перемешать.
5.Жарить на разогретой сковороде с 2-х сторон под крышкой.