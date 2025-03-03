Готовятся просто – съедаются быстро: эти ленивые хачапури можно подать на завтрак

Эти ленивые хачапури с сыром на сковороде можно сделать к завтраку

Завтрак – прекрасная возможность начать день вкусно и питательно. Кто выбирает классические оладьи, кто-то предпочитает омлет или полезную гранолу.

Но если вы хотите попробовать что-то новое, предлагаем приготовить ленивые хачапури. Это быстрый и простой вариант популярного грузинского блюда, не требующий долгого замешивания теста. Идеальный выбор для утреннего приема пищи! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oksana_dorosh_rezeptu".

Как приготовить ленивые хачапури

Ингредиенты:

твердый сыр – 200 г;

сметана – 200 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

зелень;

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на терке.

2.Яйца взбить вилкой.

3.Добавить муку, сметану, соль, перец, зелень.

4.Хорошо перемешать.

5.Жарить на разогретой сковороде с 2-х сторон под крышкой.