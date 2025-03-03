Така намазка має бути в кожному холодильнику: цю бюджетну закуску ви приготуєте на раз-два (відео)

Приготуєте на раз-два

Намазка – це відмінна закуска, яка чудово доповнить як повсякденний раціон, так і святковий стіл. Існує безліч варіантів цієї страви, зокрема популярною є намазка зі скумбрії. Господині найчастіше обирають рецепти, які можна приготувати швидко та без зайвих зусиль.

Саме таким простим, але дуже смачним варіантом поділилася на Instagram-сторінці "alionakarpiuk". Ця домашня намазка значно перевершує магазинні аналоги за смаком і готується всього з трьох інгредієнтів.

Як приготувати намазку з яйцями та плавленими сирками

Інгредієнти

морква – 1-2 шт.;

яйце варене – 1 шт.;

плавлені сирки – 2 шт.;

часник;

майонез;

спеції за смаком;

Спосіб приготування

1.Моркву та яйце натерти на дрібній тертці.

2.Плавлені сирки також натерти та додати до моркви.

3.Додати майонез, сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Ретельно перемішати.