Така намазка має бути в кожному холодильнику: цю бюджетну закуску ви приготуєте на раз-два (відео)
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Приготуєте на раз-два
Намазка – це відмінна закуска, яка чудово доповнить як повсякденний раціон, так і святковий стіл. Існує безліч варіантів цієї страви, зокрема популярною є намазка зі скумбрії. Господині найчастіше обирають рецепти, які можна приготувати швидко та без зайвих зусиль.
Саме таким простим, але дуже смачним варіантом поділилася на Instagram-сторінці "alionakarpiuk". Ця домашня намазка значно перевершує магазинні аналоги за смаком і готується всього з трьох інгредієнтів.
Як приготувати намазку з яйцями та плавленими сирками
Інгредієнти
- морква – 1-2 шт.;
- яйце варене – 1 шт.;
- плавлені сирки – 2 шт.;
- часник;
- майонез;
- спеції за смаком;
Спосіб приготування
1.Моркву та яйце натерти на дрібній тертці.
2.Плавлені сирки також натерти та додати до моркви.
3.Додати майонез, сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Ретельно перемішати.