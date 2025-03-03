Такая намазка должна быть в каждом холодильнике: эту бюджетную закуску вы приготовите на раз-два (видео)
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Приготовите на раз-два
Намазка – отличная закуска, которая прекрасно дополнит как повседневный рацион, так и праздничный стол. Существует множество вариантов этого блюда, в частности популярной является намазка из скумбрии. Хозяйки чаще всего выбирают рецепты, которые можно приготовить быстро и без усилий.
Именно таким простым, но очень вкусным вариантом поделилась на Instagram-странице "alionakarpiuk". Эта домашняя намазка значительно превосходит магазинные аналоги по вкусу и готовится всего из трех ингредиентов.
Как приготовить намазку с яйцами и плавлеными сырками
Ингредиенты
- морковь – 1-2 шт.;
- яйцо вареное – 1 шт.;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- чеснок;
- майонез;
- специи по вкусу;
Способ приготовления
1. Морковь и яйцо натереть на мелкой терке.
2.Плавленые сырки также натереть и добавить в морковь.
3.Добавить майонез, соль, перец и любые специи по вкусу. Тщательно перемешать.