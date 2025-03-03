Такая намазка должна быть в каждом холодильнике: эту бюджетную закуску вы приготовите на раз-два (видео)

Приготовите на раз-два

Намазка – отличная закуска, которая прекрасно дополнит как повседневный рацион, так и праздничный стол. Существует множество вариантов этого блюда, в частности популярной является намазка из скумбрии. Хозяйки чаще всего выбирают рецепты, которые можно приготовить быстро и без усилий.

Именно таким простым, но очень вкусным вариантом поделилась на Instagram-странице "alionakarpiuk". Эта домашняя намазка значительно превосходит магазинные аналоги по вкусу и готовится всего из трех ингредиентов.

Как приготовить намазку с яйцами и плавлеными сырками

Ингредиенты

морковь – 1-2 шт.;

яйцо вареное – 1 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

чеснок;

майонез;

специи по вкусу;

Способ приготовления

1. Морковь и яйцо натереть на мелкой терке.

2.Плавленые сырки также натереть и добавить в морковь.

3.Добавить майонез, соль, перец и любые специи по вкусу. Тщательно перемешать.