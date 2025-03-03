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Такая намазка должна быть в каждом холодильнике: эту бюджетную закуску вы приготовите на раз-два (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, яркий, вкусный, для быстрых бутербродов
Нежный, яркий, вкусный, для быстрых бутербродов. Фото instagram.com

Приготовите на раз-два

Намазка – отличная закуска, которая прекрасно дополнит как повседневный рацион, так и праздничный стол. Существует множество вариантов этого блюда, в частности популярной является намазка из скумбрии. Хозяйки чаще всего выбирают рецепты, которые можно приготовить быстро и без усилий.

Именно таким простым, но очень вкусным вариантом поделилась на Instagram-странице "alionakarpiuk". Эта домашняя намазка значительно превосходит магазинные аналоги по вкусу и готовится всего из трех ингредиентов.

Как приготовить намазку с яйцами и плавлеными сырками

Ингредиенты

  • морковь – 1-2 шт.;
  • яйцо вареное – 1 шт.;
  • плавленые сырки – 2 шт.;
  • чеснок;
  • майонез;
  • специи по вкусу;

Способ приготовления

1. Морковь и яйцо натереть на мелкой терке.

2.Плавленые сырки также натереть и добавить в морковь.

3.Добавить майонез, соль, перец и любые специи по вкусу. Тщательно перемешать.

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#Сыр #Готовим дома #Яйця #намазка