З магазинною не зрівняється: як приготувати "Нутеллу" з чотирьох інгредієнтів (відео)
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Домашня шоколадна паста виходить дуже смачною та ніжною
Шоколадна паста — це справжнє задоволення для всіх любителів солодощів! Вона має ніжну кремову текстуру і неймовірний смак, який можна намазати на хрустку булочку або ж приготувати з нею ароматну випічку.
Паста ідеально підходить для сніданку, перекусу або як добавка до десертів. Її приготування не забирає багато часу, а результат завжди радує. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".
Як приготувати шоколадну пасту
Інгредієнти:
- 1 склянка молока;
- 1 склянка цукру;
- 1 упаковка ванільного цукру;
- 3 ст. л какао;
Спосіб приготування:
1.Влити молоко, додати цукор, ваніль, збити ручним блендером.
2.Поступово вливати олію та збивати до загустіння.
3.Поставити шоколадну пасту у холодильник.