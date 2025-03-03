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З магазинною не зрівняється: як приготувати "Нутеллу" з чотирьох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Швець
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Чудове доповнення до ранкового тосту
Чудове доповнення до ранкового тосту. Фото instagram.com

Домашня шоколадна паста виходить дуже смачною та ніжною

Шоколадна паста — це справжнє задоволення для всіх любителів солодощів! Вона має ніжну кремову текстуру і неймовірний смак, який можна намазати на хрустку булочку або ж приготувати з нею ароматну випічку.

Паста ідеально підходить для сніданку, перекусу або як добавка до десертів. Її приготування не забирає багато часу, а результат завжди радує. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати шоколадну пасту

Інгредієнти:

  • 1 склянка молока;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 упаковка ванільного цукру;
  • 3 ст. л какао;

Спосіб приготування:

1.Влити молоко, додати цукор, ваніль, збити ручним блендером.

2.Поступово вливати олію та збивати до загустіння.

3.Поставити шоколадну пасту у холодильник.

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#Шоколад #Паста #Готуємо вдома