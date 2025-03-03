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С магазинной не сравнится: как приготовить "Нутеллу" из четырех ингредиентов (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Прекрасное дополнение к утреннему тосту
Прекрасное дополнение к утреннему тосту. Фото instagram.com

Домашняя шоколадная паста получается очень вкусной и нежной

Шоколадная паста – это настоящее удовольствие для всех любителей сладостей! Она имеет нежную кремовую текстуру и невероятный вкус, который можно намазать на хрустящую булочку или же приготовить с ней ароматную выпечку.

Паста идеально подходит для завтрака, перекуса или в качестве добавки к десертам. Ее приготовление не занимает много времени, а результат всегда радует. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить шоколадную пасту

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 упаковка ванильного сахара;
  • 3 ст. л какао;

Способ приготовления:

1.Влить молоко, добавить сахар, ваниль, взбить ручным блендером.

2.Постепенно вливать масло и взбивать до загустения.

3.Поставить шоколадную пасту в холодильник.

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#Шоколад #Паста #Готовим дома