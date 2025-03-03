С магазинной не сравнится: как приготовить "Нутеллу" из четырех ингредиентов (видео)
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Домашняя шоколадная паста получается очень вкусной и нежной
Шоколадная паста – это настоящее удовольствие для всех любителей сладостей! Она имеет нежную кремовую текстуру и невероятный вкус, который можно намазать на хрустящую булочку или же приготовить с ней ароматную выпечку.
Паста идеально подходит для завтрака, перекуса или в качестве добавки к десертам. Ее приготовление не занимает много времени, а результат всегда радует. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить шоколадную пасту
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 1 стакан сахара;
- 1 упаковка ванильного сахара;
- 3 ст. л какао;
Способ приготовления:
1.Влить молоко, добавить сахар, ваниль, взбить ручным блендером.
2.Постепенно вливать масло и взбивать до загустения.
3.Поставить шоколадную пасту в холодильник.