С магазинной не сравнится: как приготовить "Нутеллу" из четырех ингредиентов (видео)

Домашняя шоколадная паста получается очень вкусной и нежной

Шоколадная паста – это настоящее удовольствие для всех любителей сладостей! Она имеет нежную кремовую текстуру и невероятный вкус, который можно намазать на хрустящую булочку или же приготовить с ней ароматную выпечку.

Паста идеально подходит для завтрака, перекуса или в качестве добавки к десертам. Ее приготовление не занимает много времени, а результат всегда радует. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить шоколадную пасту

Ингредиенты:

1 стакан молока;

1 стакан сахара;

1 упаковка ванильного сахара;

3 ст. л какао;

Способ приготовления:

1.Влить молоко, добавить сахар, ваниль, взбить ручным блендером.

2.Постепенно вливать масло и взбивать до загустения.

3.Поставить шоколадную пасту в холодильник.