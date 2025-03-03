Ситими будуть всі: такі голубці й готуються, і з'їдаються миттєво (відео)

Стануть справжньою знахідкою для домашнього затишного обіду або вечері

Ліниві голубці — це чудовий варіант для тих, хто любить традиційну страву, але не має багато часу чи бажання займатися довгим процесом приготування. Вони зберігають усі смаки та аромати класичних голубців, але замість того, щоб загортати фарш у капустяні листя, всі інгредієнти просто змішуються й тушкуються разом.

Такий рецепт не лише швидкий і зручний, а й дуже смачний, тож це ідеальний варіант для смачної та ситної вечері без зайвих клопотів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

рис – 125 г +250 г води;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

вершкове масло – 70 г для смаження;

капуста – 400-500 г;

фарш асорті – 500 г;

спеції — за смаком;

олія соняшникова, щоб змастити форму для запікання;

Інгредієнти для соусу:

томати у власному соку – 400 г;

сметана – 200 г;

сіль та перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Добре промити рис і залити його холодною водою.

2.Злегка підсолити та варити 5 хвилин під закритою кришкою після закипання.

3.Зняти з вогню і залишити на 15 хвилин, щоб рис дійшов до готовності.

4.Цибулину нарізати дрібними кубиками, а морквину натерти на великій тертці.

5.Капусту нарізати дрібно ножем.

6.Розтопити вершкове масло на сковорідці та просмажити цибулю до м'якості та прозорості.

7.Додати до сковорідки моркву і тушкувати 3 хвилини.

8.Викласти нашатковану капусту і тушкувати все разом до м'якості капусти протягом 7 хвилин, посолити, поперчити.

9.У посудині змішати рис, який охолонув фарш і засмажку. Додати до суміші спеції.

10.Ретельно перемішати та сформувати невеликі ліниві голубці у формі довгастих котлет.

11.Форму змастити соняшниковою олією та викласти ліниві голубці в один шар, намагаючись міцно притискати один до одного.

12.Для соусу попередньо з'єднати нарізані томати у власному соку та сметану.

13.Додати сіль і перець, добре перемішати.

14.Отриманою сумішшю залити форму з лінивими голубцями й запікати в духовці на 180 градусах протягом 45-50 хвилин.