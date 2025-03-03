Всього 5 хвилин — і смачні цукерки вже на столі: діти будуть у захваті від цих солодощів (відео)

Мінімум інгредієнтів, максимум смаку

Домашні цукерки – це не лише смачно, а й корисно. Особливо, коли їхній склад мінімалістичний і зрозумілий, без штучних барвників, консервантів і зайвого цукру.

Ми пропонуємо вам приготувати ніжні фруктові цукерки всього з двох інгредієнтів – соку та агар-агару. Це чудова альтернатива магазинним желейним ласощам, яку можна зробити всього за кілька хвилин. Ви можете експериментувати з різними соками, щоб отримати нові смаки – апельсиновий, яблучний, гранатовий чи навіть ягідний. Готується ця смакота буквально за 5 хвилин, а результат неодмінно вас потішить

Рецептом поділилась блогерка Альона Карпюк у своєму TikTok.

Інгредієнти:

Сік — 200 мл;

агар-агар — 2 ч.л.

Як приготувати цукерки:

До соку додаємо 2 чайні ложки агар-агар (рослинний аналог желатину, що виготовляється з морських водоростей), перемішуємо і варимо після закипання буквально 1-2 хвилини. Працюємо швидко, бо маса застигає моментально. Розливаємо по силіконових формочках (Краще скористатись шприцом для зручності) та відправляємо в холодильник або морозильну камеру на 5 хвилин.

Цукерки дістаються без проблем. Форму нічим змазувати не потрібно.