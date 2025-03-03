Всего 5 минут – и вкусные конфеты уже на столе: дети будут в восторге от этих сладостей (видео)

Минимум ингредиентов, максимум вкуса

Домашние конфеты – это не только вкусно, но и полезно. Особенно, когда их состав минимальный и понятен, без искусственных красителей, консервантов и лишнего сахара.

Мы предлагаем вам приготовить нежные фруктовые конфеты из двух ингредиентов – сока и агар-агара. Это отличная альтернатива магазинному желейному лакомству, которую можно сделать всего за несколько минут. Вы можете экспериментировать с разными соками, чтобы получить новые вкусы – апельсиновый, яблочный, гранатовый или даже ягодный. Готовится эта вкусняшка буквально за 5 минут, а результат непременно вас порадует

Рецептом поделилась блогер Алена Карпюк в своем TikTok.

Ингредиенты:

Сок — 200 мл;

агар-агар — 2 ч.л.

Как приготовить конфеты:

К соку добавляем 2 чайные ложки агар-агар (растительный аналог изготавливаемого из морских водорослей желатина), перемешиваем и варим после закипания буквально 1-2 минуты. Работаем быстро, потому что масса застывает моментально. Разливаем по силиконовым формочкам (лучше воспользоваться шприцем для удобства) и отправляем в холодильник или морозильную камеру на 5 минут.

Конфеты достаются без проблем. Форму ничем смазывать не нужно.