Всего 5 минут – и вкусные конфеты уже на столе: дети будут в восторге от этих сладостей (видео)
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Минимум ингредиентов, максимум вкуса
Домашние конфеты – это не только вкусно, но и полезно. Особенно, когда их состав минимальный и понятен, без искусственных красителей, консервантов и лишнего сахара.
Мы предлагаем вам приготовить нежные фруктовые конфеты из двух ингредиентов – сока и агар-агара. Это отличная альтернатива магазинному желейному лакомству, которую можно сделать всего за несколько минут. Вы можете экспериментировать с разными соками, чтобы получить новые вкусы – апельсиновый, яблочный, гранатовый или даже ягодный. Готовится эта вкусняшка буквально за 5 минут, а результат непременно вас порадует
Рецептом поделилась блогер Алена Карпюк в своем TikTok.
Ингредиенты:
- Сок — 200 мл;
- агар-агар — 2 ч.л.
Как приготовить конфеты:
- К соку добавляем 2 чайные ложки агар-агар (растительный аналог изготавливаемого из морских водорослей желатина), перемешиваем и варим после закипания буквально 1-2 минуты. Работаем быстро, потому что масса застывает моментально.
- Разливаем по силиконовым формочкам (лучше воспользоваться шприцем для удобства) и отправляем в холодильник или морозильную камеру на 5 минут.
Конфеты достаются без проблем. Форму ничем смазывать не нужно.