Золота скоринка й ніжна м’якоть: секрет ідеального приготування картоплі в духовці

Як смачно приготувати печену картоплю

Запечена картопля – досить популярна страва. Але не завжди виходить спекти картоплю так, щоб зверху вона була покрита хрусткою скоринкою, а всередині була ніжною.

Кулінарний блогер Моллі Адамс поділилася лайфхаком, який допоможе ідеально приготувати картоплю у духовці. Вся справа – у використанні режиму конвекція. При запіканні картоплі в режимі конвекції гаряче повітря постійно циркулює навколо продукту, що допомагає йому готуватися швидше та рівномірніше та сприяє підрум’яненню. Ідеальна температура для приготування запеченої картоплі – 200 градусів С.

Ділимося з вами докладним рецептом смачної картоплі у духовці.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

3 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. солі (або на смак)

½ ч. л. меленого чорного перцю

Улюблені спеції (паприка, часниковий порошок, розмарин тощо)

4–5 зубчиків часнику (за бажанням)

Свіжі трави (кріп, чебрець, розмарин — за бажанням)

Спосіб приготування: