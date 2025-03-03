Золота скоринка й ніжна м’якоть: секрет ідеального приготування картоплі в духовці
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Як смачно приготувати печену картоплю
Запечена картопля – досить популярна страва. Але не завжди виходить спекти картоплю так, щоб зверху вона була покрита хрусткою скоринкою, а всередині була ніжною.
Кулінарний блогер Моллі Адамс поділилася лайфхаком, який допоможе ідеально приготувати картоплю у духовці. Вся справа – у використанні режиму конвекція. При запіканні картоплі в режимі конвекції гаряче повітря постійно циркулює навколо продукту, що допомагає йому готуватися швидше та рівномірніше та сприяє підрум’яненню. Ідеальна температура для приготування запеченої картоплі – 200 градусів С.
Ділимося з вами докладним рецептом смачної картоплі у духовці.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 3 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. солі (або на смак)
- ½ ч. л. меленого чорного перцю
- Улюблені спеції (паприка, часниковий порошок, розмарин тощо)
- 4–5 зубчиків часнику (за бажанням)
- Свіжі трави (кріп, чебрець, розмарин — за бажанням)
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 °C з конвекцією (або до 230 °C, якщо без конвекції, потім зменшіть до 200° C після закладення картоплі).
- Картоплю розріжте навпіл або на четвертинки (залежно від розміру).
- Викладіть картоплю на лист з бортиками.
- Полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції та, якщо використовуєте, цілі зубчики часнику та свіжі трави.
- Ретельно перемішайте руками, щоб кожен шматочок був покритий олією та приправами.
- Поставте в розігріту духовку і запікайте 30 хвилин, не відкриваючи дверцята.
- Акуратно переверніть картоплю і запікайте ще 25–30 хвилин, поки вона не стане хрусткою зовні та м’якою усередині.
- Подавайте гарячою, можна прикрасити свіжою зеленню.