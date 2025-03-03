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Золота скоринка й ніжна м’якоть: секрет ідеального приготування картоплі в духовці

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Запечена картопля
Запечена картопля. Фото Freepik

Як смачно приготувати печену картоплю

Запечена картопля – досить популярна страва. Але не завжди виходить спекти картоплю так, щоб зверху вона була покрита хрусткою скоринкою, а всередині була ніжною.

Кулінарний блогер Моллі Адамс поділилася лайфхаком, який допоможе ідеально приготувати картоплю у духовці. Вся справа – у використанні режиму конвекція. При запіканні картоплі в режимі конвекції гаряче повітря постійно циркулює навколо продукту, що допомагає йому готуватися швидше та рівномірніше та сприяє підрум’яненню. Ідеальна температура для приготування запеченої картоплі – 200 градусів С.

Ділимося з вами докладним рецептом смачної картоплі у духовці.

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. солі (або на смак)
  • ½ ч. л. меленого чорного перцю
  • Улюблені спеції (паприка, часниковий порошок, розмарин тощо)
  • 4–5 зубчиків часнику (за бажанням)
  • Свіжі трави (кріп, чебрець, розмарин — за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 °C з конвекцією (або до 230 °C, якщо без конвекції, потім зменшіть до 200° C після закладення картоплі).
  2. Картоплю розріжте навпіл або на четвертинки (залежно від розміру).
  3. Викладіть картоплю на лист з бортиками.
  4. Полийте оливковою олією, додайте сіль, перець, спеції та, якщо використовуєте, цілі зубчики часнику та свіжі трави.
  5. Ретельно перемішайте руками, щоб кожен шматочок був покритий олією та приправами.
  6. Поставте в розігріту духовку і запікайте 30 хвилин, не відкриваючи дверцята.
  7. Акуратно переверніть картоплю і запікайте ще 25–30 хвилин, поки вона не стане хрусткою зовні та м’якою усередині.
  8. Подавайте гарячою, можна прикрасити свіжою зеленню.
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#Рецепти #Картопля #Готуємо вдома