Золотистая корочка и нежная мякоть: секрет идеального приготовления картофеля в духовке

Как вкусно приготовить печеный картофель

Запеченый картофель — довольно популярное блюдо. Но не всегда получается испечь картошку так, чтобы сверху она была покрыта хрустящей корочкой, а внутри была нежной.

Кулинарный блогер Молли Адамс поделилась лайфхаком, который поможет идеально приготовить картофель в духовке. Все дело — в использовании режима конвекция. При запекании картофеля в режиме конвекции горячий воздух постоянно циркулирует вокруг продукта, что помогает ему готовиться быстрее и равномернее и способствует подрумяниванию. Идеальная температура для приготовления запеченного картофеля — 200 градусов С.

Делимся с вами подробным рецептом вкусного картофеля в духовке.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли (или по вкусу)

½ ч. л. молотого черного перца

Любимые специи (паприка, чесночный порошок, розмарин и т. д.)

4–5 зубчиков чеснока (по желанию)

Свежие травы (укроп, тимьян, розмарин — по желанию)

Способ приготовления: