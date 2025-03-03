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Золотистая корочка и нежная мякоть: секрет идеального приготовления картофеля в духовке

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Запеченная картошка
Запеченная картошка. Фото Freepik

Как вкусно приготовить печеный картофель

Запеченый картофель — довольно популярное блюдо. Но не всегда получается испечь картошку так, чтобы сверху она была покрыта хрустящей корочкой, а внутри была нежной.

Кулинарный блогер Молли Адамс поделилась лайфхаком, который поможет идеально приготовить картофель в духовке. Все дело — в использовании режима конвекция. При запекании картофеля в режиме конвекции горячий воздух постоянно циркулирует вокруг продукта, что помогает ему готовиться быстрее и равномернее и способствует подрумяниванию. Идеальная температура для приготовления запеченного картофеля — 200 градусов С.

Делимся с вами подробным рецептом вкусного картофеля в духовке.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли (или по вкусу)
  • ½ ч. л. молотого черного перца
  • Любимые специи (паприка, чесночный порошок, розмарин и т. д.)
  • 4–5 зубчиков чеснока (по желанию)
  • Свежие травы (укроп, тимьян, розмарин — по желанию)

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C с конвекцией (или до 230°C, если без конвекции, затем уменьшите до 200°C после закладки картофеля).
  2. Картофель разрежьте пополам или на четвертинки (в зависимости от размера).
  3. Выложите картофель на противень с бортиками.
  4. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи и, если используете, целые зубчики чеснока и свежие травы.
  5. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом и приправами.
  6. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 30 минут, не трогая.
  7. Аккуратно переверните картофель и запекайте еще 25–30 минут, пока он не станет хрустящим снаружи и мягким внутри.
  8. Подавайте горячим, можно украсить свежей зеленью.
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