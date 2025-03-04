На сніданок або перекус: ці млинці з зеленню наситять не гірше, ніж яєшня (відео)
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Млинці виходять з яскравим смаком та кольором
Попри те, що Масниця вже позаду, млинці залишаються актуальними в будь-який час року. Вони — універсальна страва, яка завжди може стати смачною основою для будь-якої начинки.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати млинці з ароматною зеленню, які чудово підходять для легкого сніданку чи ситної вечері. Завдяки додаванню зелені, вони набувають неповторного смаку та аромату. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".
Як приготувати млинці з сиром та зеленню
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл;
- яйця – 3 шт.;
- сіль – дрібка;
- олія – 2-3 ст. л.;
- борошно – 280-300 г;
- вершкове масло для змащування;
- шинка;
- сир;
- зелень;
Спосіб приготування:
1.Перемішати яйця, половину молока, сіль та борошно.
2.Додати решту молока, олію, готуємо рідке тісто.
3.Викласти в тісто подрібнену шинку, натертий сир, кріп. Перемішати та обсмажити з обох боків.
4.Викласти на тарілку та одразу кожен млинець змастити вершковим маслом.