На сніданок або перекус: ці млинці з зеленню наситять не гірше, ніж яєшня (відео)

Млинці виходять з яскравим смаком та кольором

Попри те, що Масниця вже позаду, млинці залишаються актуальними в будь-який час року. Вони — універсальна страва, яка завжди може стати смачною основою для будь-якої начинки.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати млинці з ароматною зеленню, які чудово підходять для легкого сніданку чи ситної вечері. Завдяки додаванню зелені, вони набувають неповторного смаку та аромату. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати млинці з сиром та зеленню

Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

яйця – 3 шт.;

сіль – дрібка;

олія – 2-3 ст. л.;

борошно – 280-300 г;

вершкове масло для змащування;

шинка;

сир;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Перемішати яйця, половину молока, сіль та борошно.

2.Додати решту молока, олію, готуємо рідке тісто.

3.Викласти в тісто подрібнену шинку, натертий сир, кріп. Перемішати та обсмажити з обох боків.

4.Викласти на тарілку та одразу кожен млинець змастити вершковим маслом.