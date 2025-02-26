Дуже смачні млинці, які не сохнуть в холодильнику: простий рецепт (відео)
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Як приготувати апетитні млинців
На Масляну, або ж Колодія, українці зазвичай готували вареники. До речі, ми ділились чудовим рецептом. Однак і млинці теж готували — розповідаємо, як приготувати їх дуже вдало.
Такі млинці виходять ідеально ніжними та мʼякими. Вони довго не засихають в холодильнику та залишаються такими ж свіжими і м’якими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна.
Інгредієнти:
- Тепла вода — 450 мл
- Борошно — 180 г
- Яйця — 2 шт
- Майонез — 1,5 ст. л.
- Рослинна олія — 2 ст. л.
- Цукор — 2 ст. л.
- Дрібка солі
- Ванільний цукор
Спосіб приготування:
- Для тіста збийте вінчиком яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Робіть це одразу у великій мисці, для зручності.
- Додайте до майбутнього тіста майонез і ще раз перемішайте. Влийте у масу половину води від загальної кількості.
- Тоді перемішайте і додайте всю кількість борошна. Перемішайте тісто до повного розчинення борошна, щоб не було грудочок.
- Постійно перемішуючи тісто, влийте залишок води. Також влийте рослинну олію і ще раз востаннє перемішайте.
- Млинці виливаємо на добре розігріту сковороду. Смажимо на високому вогні з обох сторін.
Такі млинці універсальні — вони ідеально смакують як із солоною, так із солодкою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитних палюшок.