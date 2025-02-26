Дуже смачні млинці, які не сохнуть в холодильнику: простий рецепт (відео)

Як приготувати апетитні млинців

На Масляну, або ж Колодія, українці зазвичай готували вареники. До речі, ми ділились чудовим рецептом. Однак і млинці теж готували — розповідаємо, як приготувати їх дуже вдало.

Такі млинці виходять ідеально ніжними та мʼякими. Вони довго не засихають в холодильнику та залишаються такими ж свіжими і м’якими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна.

Інгредієнти:

Тепла вода — 450 мл

Борошно — 180 г

Яйця — 2 шт

Майонез — 1,5 ст. л.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Дрібка солі

Ванільний цукор

Спосіб приготування:

Для тіста збийте вінчиком яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Робіть це одразу у великій мисці, для зручності. Додайте до майбутнього тіста майонез і ще раз перемішайте. Влийте у масу половину води від загальної кількості. Тоді перемішайте і додайте всю кількість борошна. Перемішайте тісто до повного розчинення борошна, щоб не було грудочок. Постійно перемішуючи тісто, влийте залишок води. Також влийте рослинну олію і ще раз востаннє перемішайте. Млинці виливаємо на добре розігріту сковороду. Смажимо на високому вогні з обох сторін.

Такі млинці універсальні — вони ідеально смакують як із солоною, так із солодкою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитних палюшок.