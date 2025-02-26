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Дуже смачні млинці, які не сохнуть в холодильнику: простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт млинців
Чудовий рецепт млинців. Фото shuba.life

Як приготувати апетитні млинців

На Масляну, або ж Колодія, українці зазвичай готували вареники. До речі, ми ділились чудовим рецептом. Однак і млинці теж готували — розповідаємо, як приготувати їх дуже вдало.

Такі млинці виходять ідеально ніжними та мʼякими. Вони довго не засихають в холодильнику та залишаються такими ж свіжими і м’якими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Жакуліна.

Інгредієнти:

  • Тепла вода — 450 мл
  • Борошно — 180 г
  • Яйця — 2 шт
  • Майонез — 1,5 ст. л.
  • Рослинна олія — 2 ст. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Дрібка солі
  • Ванільний цукор

Спосіб приготування:

  1. Для тіста збийте вінчиком яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Робіть це одразу у великій мисці, для зручності.
  2. Додайте до майбутнього тіста майонез і ще раз перемішайте. Влийте у масу половину води від загальної кількості.
  3. Тоді перемішайте і додайте всю кількість борошна. Перемішайте тісто до повного розчинення борошна, щоб не було грудочок.
  4. Постійно перемішуючи тісто, влийте залишок води. Також влийте рослинну олію і ще раз востаннє перемішайте.
  5. Млинці виливаємо на добре розігріту сковороду. Смажимо на високому вогні з обох сторін.

Такі млинці універсальні — вони ідеально смакують як із солоною, так із солодкою начинкою. Також ми ділились рецептом апетитних палюшок.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Масляна #Млинці