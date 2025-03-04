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На завтрак или перекус: эти блины с зеленью насытят не хуже, чем яичница (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Самые вкусные, ароматные, оригинальные
Самые вкусные, ароматные, оригинальные. Фото instagram.com

Блинчики получаются с ярким вкусом и цветом

Несмотря на то, что Масленица уже позади, блины остаются актуальными в любое время года. Они – универсальное блюдо, которое всегда может стать вкусной основой для любой начинки.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить блины с ароматной зеленью, которые отлично подходят для легкого завтрака или сытного ужина. Благодаря добавлению зелени, они приобретают неповторимый вкус и аромат. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице talli_sun.

Как приготовить блины с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл;
  • яйца – 3 шт.;
  • соль – щепотка;
  • масло – 2-3 ст. л.;
  • мука – 280-300 г;
  • сливочное масло для смазки;
  • ветчина;
  • сыр;
  • зелень;

Способ приготовления:

1.Перемешать яйца, половину молока, соль и муку.

2.Добавить оставшееся молоко, масло, приготовить жидкое тесто.

3.Выложить в тесто измельченную ветчину, натертый сыр, укроп. Перемешать и обжарить с обеих сторон.

4.Выложить на тарелку и сразу каждый блинчик смазать сливочным маслом.

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#Зелень #Блины #Готовим дома