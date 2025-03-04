На завтрак или перекус: эти блины с зеленью насытят не хуже, чем яичница (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Блинчики получаются с ярким вкусом и цветом
Несмотря на то, что Масленица уже позади, блины остаются актуальными в любое время года. Они – универсальное блюдо, которое всегда может стать вкусной основой для любой начинки.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить блины с ароматной зеленью, которые отлично подходят для легкого завтрака или сытного ужина. Благодаря добавлению зелени, они приобретают неповторимый вкус и аромат. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице talli_sun.
Как приготовить блины с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- яйца – 3 шт.;
- соль – щепотка;
- масло – 2-3 ст. л.;
- мука – 280-300 г;
- сливочное масло для смазки;
- ветчина;
- сыр;
- зелень;
Способ приготовления:
1.Перемешать яйца, половину молока, соль и муку.
2.Добавить оставшееся молоко, масло, приготовить жидкое тесто.
3.Выложить в тесто измельченную ветчину, натертый сыр, укроп. Перемешать и обжарить с обеих сторон.
4.Выложить на тарелку и сразу каждый блинчик смазать сливочным маслом.