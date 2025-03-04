На завтрак или перекус: эти блины с зеленью насытят не хуже, чем яичница (видео)

Блинчики получаются с ярким вкусом и цветом

Несмотря на то, что Масленица уже позади, блины остаются актуальными в любое время года. Они – универсальное блюдо, которое всегда может стать вкусной основой для любой начинки.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить блины с ароматной зеленью, которые отлично подходят для легкого завтрака или сытного ужина. Благодаря добавлению зелени, они приобретают неповторимый вкус и аромат. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице talli_sun.

Как приготовить блины с сыром и зеленью

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

соль – щепотка;

масло – 2-3 ст. л.;

мука – 280-300 г;

сливочное масло для смазки;

ветчина;

сыр;

зелень;

Способ приготовления:

1.Перемешать яйца, половину молока, соль и муку.

2.Добавить оставшееся молоко, масло, приготовить жидкое тесто.

3.Выложить в тесто измельченную ветчину, натертый сыр, укроп. Перемешать и обжарить с обеих сторон.

4.Выложить на тарелку и сразу каждый блинчик смазать сливочным маслом.