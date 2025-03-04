Домашня аджика: перевірений рецепт із несподіваним інгредієнтом (відео)

Найкраще поєднання смаку та аромату

У сезон заготівель кожна господиня прагне зробити ідеальну консервацію. Якщо ви вже закрили томатну пасту, а помідори у вас все ще залишились, пропонуємо приготувати аджику.

На кулінарному ютуб-каналі "Смаколики Юлі" поділились перевіреним рецептом смачної аджики. Завдяки одному несподіваному інгредієнту — яблукам — соус набуває неповторної текстури. Гостра, ароматна і неймовірно смачна, така аджика стане відмінним доповненням до будь-якої страви.

Інгредієнти:

6 кг помідорів

1 кг яблук (кислих)

1 кг моркви

1 кг цибулі

1,5 кг солодкого перцю

5-10 шт. червоного гострого перцю

300 г часнику

200 мл олії

250 г цукру

4 ст. л. солі (без гірки)

50 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

Помийте всі овочі, видаліть плодоніжки з помідорів та насіння з гострого перцю (за бажанням). Наріжте великими шматками для зручності. Перекрутіть всі овочі крім часнику через м'ясорубку. Часник подрібніть окремо. Помістіть подрібнені овочі в каструлю і варіть на середньому вогні 1,5 години. Додайте олію, цукор, сіль і добре перемішайте. Варіть ще 30 хвилин. Додайте подрібнений часник і оцет. Варіть ще 15 хвилин. Розлийте гарячу аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками і переверніть догори дном.

Укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Також ми ділились чудовим рецептом баклажанів по-грузинськи.