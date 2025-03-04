Домашня аджика: перевірений рецепт із несподіваним інгредієнтом (відео)
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Найкраще поєднання смаку та аромату
У сезон заготівель кожна господиня прагне зробити ідеальну консервацію. Якщо ви вже закрили томатну пасту, а помідори у вас все ще залишились, пропонуємо приготувати аджику.
На кулінарному ютуб-каналі "Смаколики Юлі" поділились перевіреним рецептом смачної аджики. Завдяки одному несподіваному інгредієнту — яблукам — соус набуває неповторної текстури. Гостра, ароматна і неймовірно смачна, така аджика стане відмінним доповненням до будь-якої страви.
Інгредієнти:
- 6 кг помідорів
- 1 кг яблук (кислих)
- 1 кг моркви
- 1 кг цибулі
- 1,5 кг солодкого перцю
- 5-10 шт. червоного гострого перцю
- 300 г часнику
- 200 мл олії
- 250 г цукру
- 4 ст. л. солі (без гірки)
- 50 мл оцту 9%
Спосіб приготування:
- Помийте всі овочі, видаліть плодоніжки з помідорів та насіння з гострого перцю (за бажанням). Наріжте великими шматками для зручності.
- Перекрутіть всі овочі крім часнику через м'ясорубку. Часник подрібніть окремо.
- Помістіть подрібнені овочі в каструлю і варіть на середньому вогні 1,5 години. Додайте олію, цукор, сіль і добре перемішайте. Варіть ще 30 хвилин.
- Додайте подрібнений часник і оцет. Варіть ще 15 хвилин.
- Розлийте гарячу аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками і переверніть догори дном.
Укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Також ми ділились чудовим рецептом баклажанів по-грузинськи.