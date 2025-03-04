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Домашня аджика: перевірений рецепт із несподіваним інгредієнтом (відео)

Автор
Марія Дума
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Особливу текстуру надають соусу яблука
Особливу текстуру надають соусу яблука. Фото Смаколики Юлі

Найкраще поєднання смаку та аромату

У сезон заготівель кожна господиня прагне зробити ідеальну консервацію. Якщо ви вже закрили томатну пасту, а помідори у вас все ще залишились, пропонуємо приготувати аджику.

На кулінарному ютуб-каналі "Смаколики Юлі" поділились перевіреним рецептом смачної аджики. Завдяки одному несподіваному інгредієнту — яблукам — соус набуває неповторної текстури. Гостра, ароматна і неймовірно смачна, така аджика стане відмінним доповненням до будь-якої страви.

Інгредієнти:

  • 6 кг помідорів
  • 1 кг яблук (кислих)
  • 1 кг моркви
  • 1 кг цибулі
  • 1,5 кг солодкого перцю
  • 5-10 шт. червоного гострого перцю
  • 300 г часнику
  • 200 мл олії
  • 250 г цукру
  • 4 ст. л. солі (без гірки)
  • 50 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

  1. Помийте всі овочі, видаліть плодоніжки з помідорів та насіння з гострого перцю (за бажанням). Наріжте великими шматками для зручності.
  2. Перекрутіть всі овочі крім часнику через м'ясорубку. Часник подрібніть окремо.
  3. Помістіть подрібнені овочі в каструлю і варіть на середньому вогні 1,5 години. Додайте олію, цукор, сіль і добре перемішайте. Варіть ще 30 хвилин.
  4. Додайте подрібнений часник і оцет. Варіть ще 15 хвилин.
  5. Розлийте гарячу аджику в стерилізовані банки, закрутіть кришками і переверніть догори дном.

Укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження. Також ми ділились чудовим рецептом баклажанів по-грузинськи.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервація #аджика