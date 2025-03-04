Домашняя аджика: проверенный рецепт с неожиданным ингредиентом (видео)
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Лучшее сочетание вкуса и аромата
В сезон заготовок каждая хозяйка стремится приготовить идеальную консервацию. Если вы закрыли томатную пасту, а помидоры у вас все еще остались, предлагаем приготовить аджику.
На кулинарном ютуб-канале "Смаколики Юли" поделились проверенным рецептом вкусной аджики. Благодаря одному неожиданному ингредиенту – яблокам – соус приобретает неповторимую текстуру. Острая, ароматная и невероятно вкусная, такая аджика станет отличным дополнением к любому блюду.
Ингредиенты:
- 6 кг помидоров
- 1 кг яблок (кислых)
- 1 кг моркови
- 1 кг лука
- 1,5 кг сладкого перца
- 5-10 шт. красного острого перца
- 300 г чеснока
- 200 мл масла
- 250 г сахара
- 4 ст. л. соли (без горки)
- 50 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
- Умойте все овощи, удалите плодоножки из помидоров и семена из острого перца (по желанию). Нарежьте большими кусками для удобства.
- Прокрутите все овощи кроме чеснока через мясорубку. Чеснок измельчите по отдельности.
- Поместите измельченные овощи в кастрюлю и варите на среднем огне 1,5 часа. Добавьте растительное масло, сахар, соль и хорошо перемешайте. Варите еще 30 минут.
- Добавьте измельченный чеснок и уксус. Варите еще 15 минут.
- Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном.
Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом баклажанов по-грузински.