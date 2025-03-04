Домашняя аджика: проверенный рецепт с неожиданным ингредиентом (видео)

Лучшее сочетание вкуса и аромата

В сезон заготовок каждая хозяйка стремится приготовить идеальную консервацию. Если вы закрыли томатную пасту, а помидоры у вас все еще остались, предлагаем приготовить аджику.

На кулинарном ютуб-канале "Смаколики Юли" поделились проверенным рецептом вкусной аджики. Благодаря одному неожиданному ингредиенту – яблокам – соус приобретает неповторимую текстуру. Острая, ароматная и невероятно вкусная, такая аджика станет отличным дополнением к любому блюду.

Ингредиенты:

6 кг помидоров

1 кг яблок (кислых)

1 кг моркови

1 кг лука

1,5 кг сладкого перца

5-10 шт. красного острого перца

300 г чеснока

200 мл масла

250 г сахара

4 ст. л. соли (без горки)

50 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

Умойте все овощи, удалите плодоножки из помидоров и семена из острого перца (по желанию). Нарежьте большими кусками для удобства. Прокрутите все овощи кроме чеснока через мясорубку. Чеснок измельчите по отдельности. Поместите измельченные овощи в кастрюлю и варите на среднем огне 1,5 часа. Добавьте растительное масло, сахар, соль и хорошо перемешайте. Варите еще 30 минут. Добавьте измельченный чеснок и уксус. Варите еще 15 минут. Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном.

Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом баклажанов по-грузински.