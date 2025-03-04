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Домашняя аджика: проверенный рецепт с неожиданным ингредиентом (видео)

Автор
Мария Дума
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Особую текстуру соусу придают яблоки
Особую текстуру соусу придают яблоки. Фото Смаколыки Юли

Лучшее сочетание вкуса и аромата

В сезон заготовок каждая хозяйка стремится приготовить идеальную консервацию. Если вы закрыли томатную пасту, а помидоры у вас все еще остались, предлагаем приготовить аджику.

На кулинарном ютуб-канале "Смаколики Юли" поделились проверенным рецептом вкусной аджики. Благодаря одному неожиданному ингредиенту – яблокам – соус приобретает неповторимую текстуру. Острая, ароматная и невероятно вкусная, такая аджика станет отличным дополнением к любому блюду.

Ингредиенты:

  • 6 кг помидоров
  • 1 кг яблок (кислых)
  • 1 кг моркови
  • 1 кг лука
  • 1,5 кг сладкого перца
  • 5-10 шт. красного острого перца
  • 300 г чеснока
  • 200 мл масла
  • 250 г сахара
  • 4 ст. л. соли (без горки)
  • 50 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Умойте все овощи, удалите плодоножки из помидоров и семена из острого перца (по желанию). Нарежьте большими кусками для удобства.
  2. Прокрутите все овощи кроме чеснока через мясорубку. Чеснок измельчите по отдельности.
  3. Поместите измельченные овощи в кастрюлю и варите на среднем огне 1,5 часа. Добавьте растительное масло, сахар, соль и хорошо перемешайте. Варите еще 30 минут.
  4. Добавьте измельченный чеснок и уксус. Варите еще 15 минут.
  5. Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки, закрутите крышками и переверните вверх дном.

Укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Также мы делились прекрасным рецептом баклажанов по-грузински.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервация #аджика