Піцу легко приготувати за 15 хвилин: ось як це зробити (відео)

Цей рецепт – справжня знахідка

Приготувати смачну, ароматну піцу можна за лічені хвилини й для цього не обов'язково бути досвідченим кулінаром. Достатньо змішати декілька простих інгредієнтів, вилити все це на пательню та викласти начинку. Через мить ви зможете насолоджуватися гарячою піцою.

Блогерка an.cookbook наочно показала, як приготувати швидку піцу на сковороді.

Інгредієнти:

Tiсто:

• Яйця — 2 шт

• Сметана — 3 ст.л

• Майонез- 3 ст.л

• Борошно — 6 ст.л

• Розпушувач — 0,5 ч.л

Начинка:

• Кетчуп

• Балик — 150 г

• Помідор — 1 шт

• Сир — 120 г

• Зелень

Приготування:

Для тіста потрібно змішати яйця, сметану, майонез і борошно та розпушувач.

Все гарно пермішати й вилити на розігріту сковорідку, змащену олією.

Через декілька хвилин змастити зверху кетчупом і викласти начинку, а потім сир, накрити кришкою і готувати ще 7 хвилин.