Пиццу легко приготовить за 15 минут: вот как это сделать (видео)

Этот рецепт – настоящая находка

Приготовить вкусную, ароматную пиццу можно за считанные минуты и для этого необязательно быть опытным кулинаром. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, вылить все это в сковороду и выложить начинку. Через мгновение вы сможете наслаждаться горячей пиццей.

Блогерша an.cookbook наглядно показала, как приготовить быструю пиццу на сковороде.

Ингредиенты:

Тесто:

• Яйца — 2 шт.

• Сметана — 3 ст.л

• Майонез – 3 ст.л

• Мука – 6 ст.л

• Разрыхлитель — 0,5 ч.л

Начинка:

• Кетчуп

• Балык – 150 г

• Помидор – 1 шт

• Сыр — 120 г

• Зелень

Приготовление: