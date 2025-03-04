Пиццу легко приготовить за 15 минут: вот как это сделать (видео)
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Этот рецепт – настоящая находка
Приготовить вкусную, ароматную пиццу можно за считанные минуты и для этого необязательно быть опытным кулинаром. Достаточно смешать несколько простых ингредиентов, вылить все это в сковороду и выложить начинку. Через мгновение вы сможете наслаждаться горячей пиццей.
Блогерша an.cookbook наглядно показала, как приготовить быструю пиццу на сковороде.
Ингредиенты:
Тесто:
• Яйца — 2 шт.
• Сметана — 3 ст.л
• Майонез – 3 ст.л
• Мука – 6 ст.л
• Разрыхлитель — 0,5 ч.л
Начинка:
• Кетчуп
• Балык – 150 г
• Помидор – 1 шт
• Сыр — 120 г
• Зелень
Приготовление:
- Для теста нужно смешать яйца, сметану, майонез и муку и разрыхлитель.
- Все хорошо перемешать и вылить на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.
- Через несколько минут смазать сверху кетчупом и выложить начинку, затем сыр, накрыть крышкой и готовить еще 7 минут.